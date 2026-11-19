台北市議員秦慧珠近期發言疑讓支持者不滿，她在臉書說，有人提及要包圍競選總部，她不怕也不想浪費警力，但勿再來電騷擾議會辦公室員工。警方今天表示已鎖定犯嫌將依法究辦。

國民黨台北市議員秦慧珠今天透過臉書（Facebook）發文，派出所所長昨天提及接獲情資有人要包圍她的競選總部，已安排警車24小時在附近駐守。

她說，知道基層警察工作繁重且警力有限，更不想浪費警力，至今未主動申請任何警力保護，並告知警方自己會小心，且到選舉結束前都不會申請警力協助。

秦慧珠指出，但這幾天最讓她心疼的是議會辦公室員工，有人每隔1到2分鐘就來電，員工接通後就聽到對方髒話連篇且不斷辱罵，導致員工無法正常工作，因員工不堪其擾，已正式報警，希望警方依法調查處理。

她表示，選舉可競爭，意見可不同，對她有何不滿可直接批評，請不要把情緒發洩在無辜的議會辦公室員工身上。

秦慧珠說，已告知議會辦公室員工要忍耐堅持並繼續做好該做的事，因「選舉總有結束的一天，但做人最基本的尊重，不應該因為選舉而消失。」也謝謝警察關心並感謝陪著她努力至今的夥伴，「她不怕，會堅持到最後」。

針對此案，台北市警察局信義分局透過文字訊息回應，針對議員的議會辦公室人員遭電話辱罵報案提出妨害名譽告訴案，已依規定受理並開立報案證明，目前已鎖定涉案犯嫌身分，將依法究辦。

北市信義警分局指出，選舉投票日將屆，各競選活動頻繁，為確保選舉過程平和順利，呼籲民眾，面對不同政治立場與意見，務必保持理性與冷靜，尊重彼此的民主選擇。