選戰倒數，新北市長選情緊繃，藍綠陣營馬不停蹄車掃衝刺。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今前往坪林、石碇、深坑展開車隊掃街，蘇暢談觀光願景，她說，「鑽石山城」將串連大文山地區步道、鐵道、礦道、茶道及老街道，打造山城觀光新品牌，讓新北山海景觀與人文特色被更多國內外旅客看見。

蘇巧慧搭乘競選車隊「粉紅超跑」，沿途在各加油點受到支持者揮旗、喊聲歡迎，車隊終點水尾福德宮前也有百位民眾等候，爭相握手、合照，展現地方支持氣勢。

蘇巧慧表示，新北山城擁有豐富的自然景觀與歷史文化，未來將以「鑽石山城」為概念，串連步道、鐵道、礦道、茶道及老街道五大資源，打造「新北山海大縱走」步道品牌，並整合大眾運輸與登山路網，讓民眾下車就能抵達登山口。她也規畫串連深坑、石碇、坪林一帶的淡蘭古道，以及沿線250座土地公廟，發展具地方信仰特色的朝聖路線，讓觀光不只停留在老街，更能深入山城聚落與歷史文化。

蘇巧慧也指出，坪林、石碇擁有優質茶葉及深厚茶文化，未來將整合兩地茶產業，舉辦國際茶文化節，結合茶藝、音樂、市集及國際交流，提升新北茶產業能見度；同時推動坪林衛生所重建，並向中央爭取生態服務價值補償機制，支持茶農友善耕作及水土保育。

針對深坑發展，蘇巧慧強調，將持續追蹤深坑輕軌計畫進度，改善交通接駁與步行環境，並整合深坑老街、豆腐文化及周邊觀光景點，帶動地方發展。新北29個行政區各有特色，未來應以不同主題打造地方觀光品牌，讓各區的產業、文化與自然資源都能轉化為觀光優勢。