民進黨新北市長候選人蘇巧慧今搭乘「粉紅超跑」與新北市議員陳乃瑜、議員候選人陳韋任共同前往坪林、石碇、深坑等地展開車隊掃街，深入大文山山城向鄉親爭取支持。沿途經過各個加油點時，不少民眾揮舞旗幟高喊「蘇巧慧凍蒜」。車隊抵達終點水尾福德宮前，有上百名鄉親守候迎接，支持者見狀上前握手、合影，氣氛熱絡。

蘇巧慧表示，日前才剛走訪東北角，透過空拍畫面讓大眾看見新北迷人的海岸風光，今天從「新皇冠海岸」走進「鑽石山城」。她指出，希望透過嶄新的觀光行銷策略，讓更多人看見新北山城豐富的自然生態與人文底蘊，未來更期盼把新北的特色與美好推向全世界。

談及山城觀光藍圖，蘇巧慧說明，新北山城不只擁有層次分明的綠色山林，更蘊含豐富的歷史文化故事。為此，她提出「鑽石山城」計畫，規劃串連步道、鐵道、礦道、茶道及老街道等五大特色資源，打造「新北山海大縱走」步道品牌，並整合大眾運輸與登山路網，讓民眾能夠「下車就到登山口」，提升旅遊便利性。

蘇巧慧也希望串連深坑、石碇、坪林等地的淡蘭古道與沿線250座土地公廟，形塑結合在地信仰文化的朝聖路線。她認為，透過深度路線規劃，能吸引更多旅人走進山城，親身體驗並認識新北獨特的歷史脈絡與人文風景。

在地方產業與建設方面，蘇巧慧指出，坪林與石碇具備優質茶葉與深厚茶文化，未來將整合兩地茶產業能量，推動國際茶文化節，融合茶藝、音樂、市集與國際交流，讓世界喝到新北好茶。同時，她也將推動坪林衛生所重建以強化在地醫療，並向中央爭取「生態服務價值補償機制」，支持茶農友善耕作與水土保育；至於深坑，則會持續緊盯深坑輕軌進度，改善交通接駁與步行環境，並串連老街、豆腐文化及周邊景點，讓深坑再漂亮20年。

蘇巧慧強調，新北市29個行政區各有獨特魅力，未來將以新思維行銷城市，讓每個角落的美好都被看見。她也感謝長期深耕大文山、關注地方文化的陳乃瑜，以及出身坪林且具備建築專業的陳韋任，期盼攜手合作將新北的好山好水與好故事推向國際，並懇請鄉親在選戰最後階段持續相挺，讓新北隊帶領新北邁向新時代。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天搭乘「粉紅超跑」與新北市議員陳乃瑜、新北市議員候選人陳韋任共同前往坪林、石碇、深坑等地展開車隊掃街。圖／蘇巧慧競辦提供