國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天上午偕同台西鄉長李文來車掃，下午立委馬文君、楊瓊瓔來助陣車掃麥寮鄉，一路熱情民眾揮手歡呼、加油打氣，氣氛熱絡。張嘉郡也向鄉親報告近年爭取台西、麥寮的建設成果，包括治水、交通、漁港到產業發展等面面俱到，她並提出未來建設方向，讓台西、麥寮持續進步。

張嘉郡說，台西地勢低窪，風雨一來淹水問題一直是地方的痛。近年縣府攜手鄉公所，推動有才寮大排堤岸復建、海口大排防潮閘門治理及多處護岸復建，大大提升排水與防洪量能。此外也陸續改善雲2線、雲3線、縣道158線及155線等道路及台西N16、N17、N18等橋梁，建立完善交通路網。

她說，教育、生活環境及觀光建設方面，台西國中設置自造教育及科技中心，增加學生接觸智慧科技與AI的機會，並辦理鄉公所廣場綠美化，提供休憩空間。另推動中山路老街再造、五條港休憩軸帶營造及友善釣魚平台建置，串聯地方特色，拓展觀光，興辦泉州村、富琦村集會所及鄉民代表會辦公廳舍。

張嘉郡指出，未來將持續推動台西智慧綠色產業園區，帶動產業升級創造機會，同時將整修台西分局辦公廳舍，並將推動台西海園綠廊串聯改善工程，串聯海岸景觀，發展台西海岸觀光。為方便漁民作業，五條港漁港增設吊蚵機及照明設備、碼頭浮動平台改善，以及台西漁港網具整場與碼頭改善工程。

楊瓊瓔指出，她和張嘉郡都在經濟委員會，看到張對農業經濟全力以赴「揪感心」，她妹妹嫁來雲林古坑鄉，所以今天先到親家，要親朋好友用實際行動支持最棒的縣長張嘉郡。馬文君則推崇張嘉郡不只照顧長輩，還有小孩子，尤其對雲林農民非常關心，在她心中是最棒的縣長人選，大家一定要支持。

張嘉郡除提出麥寮未來建設藍圖，並感謝楊瓊瓔、馬文君來相挺。三人隨後沿著麥寮大街小巷展開車掃，一路獲不少選民歡呼加油。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天下午接連在台西和麥寮展開車掃，拉抬選情，一路不少支持者歡呼加油。圖／張嘉郡提供

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天下午接連在台西和麥寮展開車掃，立委馬文君、楊瓊瓔來相挺，拉抬選情。圖／張嘉郡提供