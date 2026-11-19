台北市長蔣萬安與李四川下午前往中和進行車隊掃街拜票，沿途受到支持者熱烈歡迎與索取簽名，兩人在車上不時比出3號與5號競選手勢，道路兩側民眾也紛紛揮舞旗幟加油、爭相握手，現場氣氛熱絡。兩人在車隊出發前接受媒體聯訪，針對近期頻繁同框、是否意在強化雙北連線以應對選戰攻防，以及前總統蔡英文上午與蘇巧慧在中永和合體搶攻選票一事做出回應。

蔣萬安表示，李四川一直是堅實的戰友，對雙北市政相當熟悉，台北與新北本就是共同生活圈，未來在交通、居住與教育等政策上都會攜手合作、共同討論，造福雙北市民。李四川則指出，他與蔣萬安是「做事的連線」，雙北會共同為市民謀福利、提供服務，推動交通從一日生活圈朝三十分鐘生活圈邁進，並在教育、文化等面向努力，以做事的連線打贏選戰。

針對柯文哲近期喊話、出示電子手環並表達對賴清德的不滿，蔣萬安回應，司法必須公平、公正且不分顏色，不能成為政治追殺的工具，他也希望柯文哲能獲得公平的司法對待。至於選舉，蔣萬安表示尊重每個人自主的選擇，自己與李四川會持續一步一腳印，以紮實成績爭取市民認同。李四川則直言，司法不能有雙標，並提及蘇巧慧妹妹拿了四千多萬元補助款卻沒事，若比照柯文哲的狀況，他認為司法已不知辦到哪裡，強調司法一定要獨立，才能讓外界相信。

此外，針對黃偉哲先前指控烏山頭光電為馬政府時期核准一事，但後來道歉，隨後又發布影片提及韓國瑜任市長時核定的光電案沒問題、烏山頭水庫卻有問題，甚至拿眼藥水詢問是否看見一事，蔣萬安對此表示，「馬維拉」救援失敗後換「韓維拉」上場，但實際上該案是在陳菊市長任內招標、陳其邁市長任內啟用。

對於外界質疑民生水庫設置光電板且未進行環評的爭議，蔣萬安強調，面對民進黨的施壓，市民期待的是能堅定捍衛用水安全、堅決反對在水庫設置光電板，並勇敢向民進黨政府說「不」的市長，四年來他會用實際行動爭取市民信賴。

台北市長蔣萬安（右）與新北市長候選人李四川（左）下午在中和地區進行車隊掃街拜票。車掃結束後，兩人被熱情群眾隔開，在蔣萬安上車離去前，李四川突破人群跑來和蔣萬安握手，表達感謝之意。記者杜建重／攝影

台北市長蔣萬安（右二）與新北市長候選人李四川（右三）下午在中和進行車隊掃街拜票，受到支持者熱烈歡迎，爭相握手，索取簽名。記者杜建重／攝影

蔣萬安（左）與李四川（中）下午在新北中和地區帶著藍白市議員候選人一同進行車隊掃街拜票，沿途受到支持者熱烈歡迎。拜票行程結束，車隊回到出發點，大批支持者立即湧向宣傳車向兩人索取簽名。記者杜建重／攝影