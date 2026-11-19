年底九合一選舉倒數，國民黨台北市松山信義選區議員候選人許原榮，今邀請到立法院長韓國瑜陪同車隊掃街，韓國瑜表示，盼松信選民能投給認真做事的許一票，「全力集中選票。」

韓國瑜今下午4時30分主持完立法院協商後，立刻趕往松山區陪許原榮掃街。他在下午5時30分時抵達，他說，這次是陪台北市議員第一趟的車掃，松山信義選區全力替認真做事、在立法院服務20多年經驗的許原榮，能順利到台北市議會，替在地選民服務、監督市政。

媒體問到是否唯一支持？韓國瑜說，全力集中選票，全力支持支持許原榮。媒體也問到有關台南市長黃偉哲點名水庫設光電板一事，韓國瑜則是說謝謝，隨後上車展開車隊掃街。

松山信義選區共計選9席議員，民進黨這次保守提名四席，而國民黨現任議員有戴錫欽、秦慧珠和詹為元，以及王鴻薇、徐巧芯順利轉戰立委後空出的2席，由2名新人候選人李明璇、許原榮參選，同時民眾黨也派許甫參選。