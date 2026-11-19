力拚連任的新竹市長高虹安今在南投縣長許淑華的陪同下，以車隊掃街方式向選民請託支持；高虹安競總表示，尋求連任的兩人候選人號次都是「1號」，此次是「11連線」，不論是新竹市或南投縣，都拜託選民票投1號，延續好市政。兩人所到之處都受到沿途民眾熱情回應。

高虹安表示，過去四年在「中台灣區域治理平台」，即與南投縣共同推動包括農業、產業、觀光等多項跨域合作，2025年即曾率新竹市里長參訪「南投世界茶業博覽會」；今年八月由南投縣政府主辦的「2026中台灣農業行銷展售會」，新竹市府更以「竹風好市」參展，高虹安市政團隊與許淑華率領的南投縣政府有長期合作的夥伴關係。

由於兩人一直以來關係密切，且此次選戰都要尋求連任，兩人有默契的是連候選人號次都雙雙抽中「1號」，因此許淑華今天北上力挺好姊妹高虹安掃街。

許淑華在登上高虹安競選戰車前特別致贈從南投帶來的「開運竹」，一方面讚許與佩服高虹安的正直堅毅，同時更祝福高虹安節節高升。

許淑華指出，她自己也在選舉，但在百忙當中一定要來為虹安加油打氣，大家都知道高虹安這四年來的市政表現非常的傑出，這幾年也因為高虹安的關係，南投縣政府與新竹市政府有很多很密切的合作，包括幫南投很多、很好的農作物帶到「竹風好市集」推廣，因此她一直非常感謝虹安。

此外，虹安的政治路比一般人辛苦，一路來挺過了司法、挺過了大惡罷，這次的選舉，希望所有的市民用手中的選票，肯定高虹安對新竹市的貢獻，用最多的選票再次讓高虹安為新竹市民服務。

高虹安表示，非常感謝許淑華遠從南投來新竹力挺跟應援，與高虹安一起車掃，向新竹市民朋友打招呼、一起懇託。

高虹安說，她與許淑華剛好都抽到1號，非常的有緣份，這幾年新竹市與南投縣也有非常多的合作，包含南投縣非常好的農特產品透過竹風好市集銷售，新竹市的民眾也可以就近買到優質的南投農特產品。

高虹安指出，近期新竹市以竹市香山的「荔枝」，配上南投的「梅子」，再用新竹生產的玻璃瓶子，推出了「荔枝梅酒」，將會成為很特別的農特產品伴手禮。

高虹安也懇託大家，希望民眾除了新竹市投1號高虹安外，南投民眾也要記得票投同樣是1號的許淑華，讓兩人可以一起高票連任，一起繼續為市民跟縣民服務。

高虹安也預告，由於選戰只剩下不到10天，除了今天的車掃，明天雲林縣長張麗善也會接力來力挺與車掃，選前黃金周末在天公壇公園更有大型造勢活動，希望在最後一周全力衝刺，爭取更多選民的支持。

力拚連任的新竹市長高虹安今在南投縣長許淑華的陪同下，以車隊掃街方式向選民請託支持。記者王駿杰／攝影