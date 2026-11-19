桃園市議員第1選區（桃園區）公辦電視政見發表會下半場今天下午登場，無黨籍候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」身穿白色古裝、梳起古典髮髻登台，引發關注。她一開場就嗆「有候選人發了很多面紙，看得出來從小到大都是媽媽幫忙擦屁股」，建議改發尿布並印上「你知道我媽媽是誰嗎？」同場候選人李光達、李柏瑟也接連提到權勢霸凌及政治誠信問題，讓政見會瀰漫濃厚火藥味。

「王妃」表示，她是台灣選舉史上第3位為選舉改名的候選人，為的就是想改變選舉文化。她細數今年桃園選舉的文宣小物，從扇子、面紙、菜瓜布到米粉都有，但她建議某候選人可以改發尿布，文宣就印「包在我身上」，甚至還能印上「你知道我媽媽是誰嗎？」

針對網友質疑某候選人發米粉涉賄選反遭提告，她當場念出法務部函釋，強調30元只是司法機關發動偵查的參考門檻，「並非法律上的免責底線」，認為對網友提告只是害怕公民社會討論賄選，「進廚房就不要喊熱，從政就不要嫌網友無情。」

她還秀出良民證，稱自己人生清清白白、沒有前科，反觀許多候選人的學經歷都有共通點，「都經歷過法務部矯正署」。談到明年中職在桃園開打，她更稱「我只能接受涉入網路簽賭的議員站上打擊區」。

政見部分，她主張成立尋親專線，「不用到處問你知道我媽媽是誰嗎」；議員若考試作弊，就沒資格監督市政；針對權貴妨害兵役爭議，她主張役男每年體檢；另提出育兒津貼加碼、航空城設置觀光賭場、寵物長照等政見，並邀請100位AV女優擔任桃園觀光大使。

「王妃」表示，自己是29歲寵物美容業者，第1次參選，沒有募款、沒有競選總部，也沒有車掃、掛旗幟，只有一面掛不到10分鐘就被威脅拆除的大樓看板。自己只是社會上一個小小的公民，希望透過參選改變選舉文化，「當霸凌成為事實，反抗就是義務。」

民進黨議員李光達強調，「我不是二代，也不會交給二代」，政治人物的誠信從小地方就能看出，有政客口說關心教育，「其實他是最欠教育的，連學歷都可能造假」，甚至收取他人對學校的捐款，再用自己名字落款，「這都是不誠信的行為」，這樣的民意代表沒有資格談品德教育。

民進黨候選人李柏瑟說，今年桃園最熱門的2個字就是霸凌，有網紅長大後才鼓起勇氣說出童年被霸凌經過，也有老師為保護學生被迫離職，「他們都說當年不敢出聲，是因為對方在桃園實在太有權有勢」。她主張設立霸凌專責機制及第三方申訴管道，增加心理輔導人力，拒絕任何有權有勢的人介入，讓受害者不再孤立無援。