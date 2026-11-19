國民黨高雄市長候選人柯志恩明確反對水庫設置光電板，國民黨發言人、議員陳麗娜指出，民進黨市長候選人賴瑞隆去年反對光電三法，不支持「山坡地、敏感區與水庫水面」設光電板需環評，質詢時更替光電業者發聲，他有必要向全體高雄市民說清楚、講明白，敢不敢承諾光電板全面退出高雄水庫。

柯志恩今天下午在路竹受訪重申，無論工業或民生用水，光電板對用水安全就是有非常大的損害，很多人不斷質疑到底誰設立、誰核准，以鳳山水庫而言，從招標、許可到完工，共經歷三位市長，所以不管任何黨派、任何市長，「只要影響市民用水安全，我就不會再增加，現有的一定會逐步拆除」。

議員陳麗娜表示，去年柯志恩揭發大樹「和山光電」 51 公頃山林變成滿目瘡痍的光禿山頭，眾人驚覺許多位於山坡地或敏感區位的光電案場「免實施環評」，僅憑水土保持計畫便能大肆開挖。

國民黨因此在立院推動「光電三法」修法，明定擴大光電案場應實施環評的範圍，規定達一定規模以上，或位於山坡地、環境敏感區及一定規模的水面型光電開發案，都必須經過嚴格的環評審查，以防堵和山光電的生態悲劇重演。

陳麗娜指責，賴瑞隆不僅反對修法加嚴把關，質詢時甚至公開替光電業者叫屈，憂心環評加嚴會放緩綠電開發、影響產業發展。此外，賴瑞隆過去擔任經濟委員會召委審查「再生能源發展條例」時，強推「新建物強制設置太陽光電板」條文包裹送出委員會，連自家立委林岱樺都忍不住痛批。

陳麗娜質問，賴瑞隆處處站在光電業者利益出發，柯志恩公開具體承諾，阿公店水庫及鳳山水庫的光電板將逐步拆除，「賴瑞隆敢不敢跟進柯志恩的承諾，公開支持光電板完全退出高雄水庫？」應該站出來向高雄市民交代清楚。