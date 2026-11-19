花蓮縣長候選人張峻遭國民黨陣營以20多年前涉及檢肅流氓條例的案件攻擊，今天邀請律師及當年相關當事人出面公開說明。張峻坦承年輕時曾因一時衝動與人互毆，留下傷害罪紀錄，當場鞠躬向大眾道歉，但強調其他恐嚇、收取保護費等指控都是子虛烏有，呼籲選舉回歸政見，不要製造對立。

張峻表示，自宣布參選以來，負面文宣及各種攻擊不斷，最近甚至將20多年前依據檢肅流氓條例作成的感訓裁定重新翻出來，作為選舉抹黑工具，他今天舉行記者會並非逃避問題，而是希望公開相關事實、法律背景及資料，讓社會大眾了解真相。

張峻坦承，當年確實曾因對方朝自己吐口水，一時情緒激動與對方互毆，因此留下傷害罪紀錄，對此向社會大眾道歉，自己的刑事紀錄只有一件傷害罪，至於恐嚇、收取保護費等其他指控，都是透過秘密證人筆錄羅織而來，並非事實，他從政17年，從議員到議長，服務表現鄉親自有公評。

律師房彥輝指出，當年檢肅流氓條例採取的感訓制度，與一般刑事程序不同，因涉及人權保障及正當法律程序爭議，遭司法院大法官宣告違憲，並於2009年廢止，當年相關筆錄以代號作為秘密證人，當事人無從對質詰問，也缺乏充分辯駁機會，因此依該條例作成的感訓裁定，不能等同刑事有罪判決，相關內容的可信度也應受到檢驗。

房彥輝表示，若有人刻意扭曲或散布相關資料，作為選舉攻擊工具，可能涉及選罷法散布謠言意圖使人不當選、刑法誹謗罪，甚至個資法等法律責任。

當年被列為秘密證人的黃姓民眾也出面還原經過，他說，當年只是因土地界址不明，員工割草時不慎越界，張峻曾打電話與他確認，雙方並無恐嚇情事，後來也已協調處理。他當時在警方多次詢問下簽署證人資料，並不知道自己被列為秘密證人，直到今年相關資料曝光，才發現這件事，對此也感到抱歉。

張峻表示，當年經濟狀況不好，沒有能力聘請律師，警訊筆錄也沒有充分機會反駁，如今事隔20多年再被拿來操作，讓他感到非常無奈，呼籲對手陣營理性看待，選舉應回歸政見與政策，讓選民了解未來願景，而非一味抹黑、製造對立；若真有受害者，也歡迎出面當面對質。

花蓮縣長候選人張峻（中）坦承年輕時曾因一時衝動與人互毆，留下傷害罪紀錄，當場鞠躬向大眾道歉，但強調其他恐嚇、收取保護費等指控都是子虛烏有。記者王思慧／攝影