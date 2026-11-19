繼昨天雲林縣長選舉藍綠掀起看板大戰，國民黨雲林縣黨部及多位縣議員今天針對65歲免健保費持續追打劉建國，指控劉未在立院投票卻又說要健保免費是「雙標」。劉今天回應指縣府早就應該要執行議會在114年度通過的免繳健保費議案，何況很多縣市都早已執行，雲林縣府有能力執行且也該早就要執行，為何不做，還說什麼「雙標」。

雲林縣議員黃文祥、黃勝志、賴明源、王鈺齊、陳芳盈、林岳璋及國民黨雲林縣黨部主委簡明欽等人，今天召開記者會，譴責劉建國對65歲免健保費政策的態度矛盾不一，黃文祥指出，先前六都因財政豐裕先行實施這項政策，讓其他有「二等公民」之感。

議員指出，雲林縣長候選人張嘉郡就任立委就提案修訂「老人福利法」，建請中央制定全國一致政策，今年7月並發起連署提出由雲林縣先行補助的主張，縣長張麗善欣然同意並允諾明年度編列預算後，劉建國才提出雲林縣要補助的政見，顯慷他人之慨，更荒謬的是國民黨在立法院提修正案時，劉建國卻刻意「烙跑」缺席不投票，雙標作法令人不解。

對此劉建國今天受訪時，縣市財源擴增，包括南投等許多縣市早已陸續實施健保補助，雲林總預算從兩百多億元大幅增至六百多億元，且議員蔡孟真等人早在114年度就三讀通過免繳健保費議案，縣府有能力且也應該要依議會決議執行但卻不執行，非要拖到明年才執行不可，匪夷所思。

他表示，縣府既不執行議會的決議，反倒過來去支持要由中央統一買單的作法，要講雙標，這不是雙標什麼才叫雙標。

被問到賴總統8月以來就多達6度到雲林輔選，對選情是否有幫助，劉建國表示全力以赴，戒慎恐懼。