民主國家選舉本是尋常風景。尤其在台灣，幾乎年年都有選戰活動，理論上，社會大眾早該以平常心待之，將地方選舉視為市政建設與民生福祉的檢驗。然近幾次選舉卻全然不是這麼回事，尤其今年的地方選舉，又被操作得彷彿攸關台灣生死存亡。

這其實相當奇特。畢竟，只要多了解台灣歷史、國際政治與中央地方關係，就會知道所謂統獨，從來不是內部政治力量能單獨決定。回顧一九四七年部分台灣人士的請願陳情，美國考量的是東亞政治格局；一九四九年後，蔣中正總統心念統一大業，也始終無能為力。至於中央與地方的權力關係，在民進黨近十年的中央執政期間，即便多數縣市長期由國民黨執政，無論國防外交或民進黨的中國政策，都看不到地方能對綠營掌控的中央構成阻礙。

地方權力既難與中央相比，選舉所謂的存亡關切便顯得莫名其妙。如果有人仍認為不該將此次選舉等閒視之，倒是可以從另一個角度審視：這次選舉確實具有超越地方治理的特殊意義。因為某些議題已陷入僵局，甚至讓人民承受巨大苦難，卻尚未經過選舉檢驗。而在台灣政治運作中，選舉結果往往比日常民意表達更能對政策產生實質影響。

我們可以從近期引發高度爭議、卻尚未經選舉檢驗的兩項議題，看出其中複雜關係：憲政層面的行政院長不副署立法院通過的法案，以及社會層面的犯罪被害人家屬反廢死訴求。

首先，行政院長自去年底迄今，已對立法院三讀通過的八項法案採取不副署手段，形成嚴重憲政危機。部分支持行政權的論者認為，我國並非國會至上的國家，而是憲法優位的國家，面對立法權擴張，行政權只好採取「以違憲對抗違憲」的非常手段。

這番話有意思的地方在於：我國現行憲法是「一中憲法」，總統及其政府對此卻有自己的看法與詮釋。任何嚴謹的憲法學者，恐怕都很難同意行政權可以選擇性遵守憲法。如果握有國家機器的行政部門，可以只挑選自己認同的部分遵守，那麼所謂的「憲法優位」早已蕩然無存。

在行政與立法雙方互指違憲的僵局下，政客堅不妥協，或許更應回歸現代民主制度的制衡原理尋求解方。國會被設計為代表民意的機關，而掌握行政資源與強制力的行政權，則有膨脹並戕害人權的風險。這也是為何美國建國初期對人民持有武器的保障，具有防範政府暴政的歷史脈絡。面對行政權與立法權的激烈衝撞，人民應透過選票表達支持何者、制衡何者，答案應該相當清楚。

其次，今年中，許多重大刑案的被害人家屬串聯表達「反廢死」訴求，甚至以集體下跪這種沉重方式表達心聲。這既不是被害人家屬第一次如此請願，恐怕也不會是最後一次。在眾目睽睽下下跪請願，對西方民主社會而言或許奇特，但身處東方文化脈絡的台灣人，卻相當了解其中深層意義：這不僅代表請願者深沉無力的悲哀，更暗示著一種「下對上」、懇求恩典的權力關係。

在標榜主權在民、人民才是國家主人的現代台灣，善良守法的公民竟須以近乎傳統時代「下跪求情」的姿態乞求基本正義，卻只能得到詭辯式的回應！這對現代民主政治而言，毋寧是莫大的反諷。對有同理心的公民來說，看到被害人家屬跪在鏡頭前哭泣、控訴判決不公，恐怕也難以繼續冷漠，認為事不關己。

類似爭議不勝枚舉，包括最近水庫設置光電板等議題，人民福祉就在政治口水中逐漸消磨。然從大罷免後的政治發展來看，新的民意表達仍不足以讓政客謙抑。即使這次地方選舉在野黨獲得出乎意料的大勝，恐怕也很難樂觀預期執政者會因此改變態度。

然當代議制度遭遇行政權強勢抵制、民間疾苦難以獲得回應之際，台灣人民似乎也只能透過一次次選舉，在憲政僵局與價值失落中發出怒吼，讓權力者正視人民的力量。