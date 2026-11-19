雙北市長選戰進入肉搏戰，藍綠候選人不僅車掃催人氣，更要端政策拚選民認同。雙北市長選戰激烈，藍軍已無法再孤軍奮戰，近日國民黨雙北市長候選人蔣萬安與李四川頻合體，且隨著選戰腳步逼近，李四川已從過往「言拙理工男」蛻變成攻擊力十足的悍將，無論是緊咬蘇巧慧家族的礦世智能案爭議，到翡翠水庫光電板議題，攻擊力道之猛烈，讓外界驚呼向來溫和的川伯火力全開、戰力驚人。

蘇巧慧胞妹蘇巧純任職的「曠世智能」獲政府補助案，財政部稱不適用公職人員利益衝突迴避法，李四川今更是火力全開痛批，基層環保局同仁撿到電鍋送給弱勢嬤，竟被判圖利甚至背上貪汙罪名，反觀蘇巧慧妹妹從政府拿走四千多萬補助，卻說沒有利衝法問題？

李四川更質疑，當時蘇巧慧的父親蘇貞昌擔任行政院長，女兒申請投資，「國發會及國企銀敢不給嗎？」他反問，一般老百姓有這種待遇嗎？甚至狠嗆：「不管什麼法，碰到民進黨都沒用！」

談到攸關大台北600萬人飲水安全的翡翠水庫光電板爭議，李四川也指，石碇、坪林、雙溪等水源特定區受都市計畫嚴格管制，就算家裡人口增加，房屋卻不能隨意增建，結果負責管制水源的經濟部竟連續3年來問要在水庫設光電板，事後卻輕描淡寫說只是「問一下」，這不只像台北市長蔣萬安所說的「問辛酸」，根本是「問火大的」。

選戰最後關頭，李四川砲火越打越猛，也讓雙北選情張力急速升溫。李四川競選辦公室透露，選戰倒數階段，雙北將持續以「議題聯合、行動合體」雙軌並進，一路戰到最後一刻；尤其在曠世智能補助案上，蘇巧慧至今說不清、講不明，屢屢只用「妹妹不是負責人」輕輕帶過，彷彿以為選上市長就能過關，但競辦絕不放過，勢必追問到底。

李四川今也向記者透露，曠世智能案離譜至極，究竟誰能吞得下這口氣？此案已讓年輕世代產生強烈的剝奪感。至於藍軍雙北聯防默契，李四川表示，自己與蔣萬安每天會熱線交換戰情，他也笑稱自己體力充沛狀況極佳，不忘叮嚀蔣萬安早點休息，養精蓄銳拚出最高戰鬥力，全力打贏這場硬仗。