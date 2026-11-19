2026選戰倒數，翡翠水庫光電議題持續延燒，民進黨桃園市長候選人黃世杰昨喊反對水庫種光電，但國民黨桃園市議員詹江村今指黃世杰的父親黃金德就是桃園種光電的推手；黃陣營回應，前市長鄭文燦發現問題已經叫停了。

詹江村表示，民進黨執政後大推光電政策，當時還在桃園推動「前瞻千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」，準備要把桃園的埤塘蓋滿光電板。2017年，桃園農業博覽會配合中央啟用全台第一座「光電埤塘」，地點就在新屋區，當時黃是鄭市府的市政顧問，而黃金德是桃園農田水利會總幹事。

詹江村說，鄭文燦當年強硬中斷桃園漁民在埤塘養魚的生計，把埤塘拿來蓋發電板，是他帶著漁民抗議。埤塘種電不僅斷漁民生計、也影響灌溉，還有環境疑慮，鄭文燦被罵爆才說埤塘種電是「廠商和農田水利會衝太快」。面對浮力式光電板爭議，黃世杰只敢大聲附和大家都不要的水庫種電，卻對他2017年埤塘種電聲不吭聲；張善政做了什麼，他做了「桃園市太陽光電設施設置指引」，嚴格限制大規模光電設施。

黃世杰陣營發言人簡伊翎指出，過去桃園市政府配合中央政策發展光電埤塘，爭取在桃園推動智慧電網示範區，推動過程中，前市長鄭文燦發現相關法規與配套不足，影響生態景觀後，2017年10月即表示暫時停止發放埤塘光電許可，將待中央法規頒定、地方審查權完備，且民眾無疑慮後，再根據新的規範發放許可。

簡伊翎表示，張善政可以主張他延續上述政策，但不能把前一任市府早已暫停的計畫，包裝成是自己上任後才推動。現在最重要的是公布既有8口埤塘的水質、生態監測、設備巡檢及除役計畫，歷史可以檢討，現任市長也應該交代任內四年做了哪些管理。

簡伊翎重申，石門水庫水面不設光電，桃園埤塘應優先維護灌溉、滯洪、生態、景觀及水圳文化。張善政不能把沒有要做的事及別人早就暫停的計畫當成是自己做的蹭聲量。