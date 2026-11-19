國民黨台北市議員秦慧珠透露，近期辦公室同仁遭電話騷擾，已向警方報案，還傳出有民眾要包圍她的競選總部。台北市長蔣萬安今天呼籲選舉要回歸理性，最後階段必須團結。

國民黨台北市議員秦慧珠近日對蔣萬安的言論引發討論，秦慧珠在臉書表示，有人頻繁打電話到辦公室辱罵三字經，警方更接獲情資指有人要包圍競總。

蔣萬安今天與國民黨新北市長候選人李四川合體赴新北中和展開車掃，聯訪時蔣萬安對此回應，選舉最後階段必須團結，他會持續以扎實的4年政績爭取民眾認同。

蔣萬安呼籲，選舉必須回歸理性，他知道支持者都非常熱情，但希望選舉能平順進行、理性溝通。

記者追問，秦慧珠在臉書文章最後寫了一句「講完了」，是否在暗指選情。蔣萬安回應，尊重各界解讀，但最重要的是必須越來越團結。

另針對水庫光電板議題，台南市長黃偉哲質疑，一樣的太陽能光電板，前高雄市長韓國瑜設在阿公店水庫沒問題，設立在烏山頭水庫就有問題，「蔣市長你的標準在哪裡？」

蔣萬安回應，「馬維拉救援失敗之後換韓維拉上場」，明明是前高雄市長陳菊任內招標，現任市長陳其邁任內啟用，光電板這個民進黨神主牌，國民黨可不敢拜。

此外，民眾黨創黨主席柯文哲今天受訪時亮出他的電子手鐶，表達對總統賴清德的不滿，並喊話民眾黨支持者「想想看你們要不投給誰？」

蔣萬安說，司法必須公平公正、不分顏色，絕對不能成為政治追殺的工具，他也希望柯文哲能獲公平對待。至於選舉，他尊重每個人自主選擇。

另方面，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午提到若當選將把敬老卡改成至尊卡，李四川對此表示，真正對長輩的尊敬，應是讓長者健保費能依法由中央支出。立法院已三讀通過修法，但行政院不副署，蘇巧慧在立法院也沒投同意票，不知道她對長輩的尊敬在哪裡。