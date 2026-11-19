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粉絲製作文創帽、送護腕 柯志恩看見綠色笑回「我是全民市長」
國民黨高雄市長候選人柯志恩今天下午到北高雄車掃，有支持者得知車掃訊息，提前帶著自製的「柯帽」來給柯志恩簽名留念，柯志恩看見配色出現綠色，強調自己未來要當全民市長，還有一位阿伯送上白沙屯媽祖粉紅色護腕，提醒柯志恩在選舉最後關頭，務必小心留意，避免受傷。
柯志恩拜票團隊今日下午在議員李亞築陪同下，從路竹出發，接著一路前往茄萣、湖內、阿蓮、田寮等地大車掃。
路竹區蘇姓支持者自行設計棒球帽，趁車隊出發前，帶著粉紅色與黃藍相間兩頂帽子給柯志恩簽名，帽子前面是寫「柯高雄」、側邊則繡上「有志一同」。
柯志恩對於支持者秀出的文創商品感到相當驚喜，由於帽子前緣的「柯」是由綠色「木」搭配黑色「可」組成，柯志恩看見民進黨代表色綠色，不僅不反感，還當場打趣說「柯還用綠色的，表示不管什麼顏色，我都是全民市長」。
另位支持者則是準備一對白砂崙媽祖的「勇」字護腕送柯志恩，他表示，這副護腕有特別在神明面前過香爐，希望柯志恩隨身攜帶，避免手腕受傷。
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