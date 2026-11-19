針對今日新竹縣長公辦政見發表會，國民黨文傳會主委陳以信表示，他認為新竹縣長候選人徐欣瑩在政策廣度、具體承諾及全縣發展規劃上更勝一籌。徐欣瑩列舉過去爭取交通建設82億元以上、教育30億元以上等成果，提出敬老卡提高至1500元、生育獎勵一胎10萬元，以及AI智慧交通、科技產業升級等政策。

陳以信表示，徐欣瑩提出涵蓋13個鄉鎮市的具體施政構想，證明如她當選將會是值得全體縣民託付的好縣長。民進黨籍候選人鄭朝方整場政見會只能反覆強調「竹北經驗」，但新竹縣長不是竹北市長，治理全縣不能只靠竹北的施政案例。

陳以信說，竹北與尖石、五峰、峨眉等鄉鎮的發展條件截然不同，鄭朝方應說清楚如何兼顧都會區與偏鄉需求，把「竹北經驗」當成回答所有問題的萬用答案，證明鄭朝方規畫縣政根本不用心。

陳以信表示，鄭朝方還提出多項重大交通建設及老人福利承諾，但相關工程涉及中央核定、龐大經費與長期施工，福利政策也需要穩定財源。究竟哪些建設能在四年內完成？各項補助每年增加多少支出？財源從何而來？這些都應具體說明，鄭朝方不能只是畫大餅騙選票。

陳以信指出，徐欣瑩在政見會中也對鄭朝方提出家人干政、公共工程延宕及預算安排等質疑。以及外界對鄭朝方家族土地交易與廉政疑慮，但鄭朝方都刻意迴避，鄭朝方應正面說明相關土地交易是否合法、家族成員是否曾介入市政決策，以及工程採購與人事程序是否符合利益迴避規定。

陳以信強調，竹北經驗不能取代全縣規畫，漂亮政見不能取代具體執行，廉政承諾更不能取代公開透明。鄭朝方既然要參選縣長，就有責任對家族涉及公共利益的重大疑問，向全體縣民完整交代清楚說明。