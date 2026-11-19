台東縣長選舉電視政見發表會今播放，國民黨候選人吳秀華在結論時質疑民進黨候選人陳瑩財產逾億元；陳瑩表示，她負債逾新台幣5000萬元，反問吳秀華光是現金存款就逾億元。

台東縣選委會昨日錄製台東縣長選舉公辦電視政見發表會，今天開始在地方有線電視播放。昨天陳瑩和吳秀華在結論時火藥味十足。

吳秀華質疑，陳瑩宣稱沒有經營事業，但從公開的財產申報資料，陳瑩的資產卻已破億元，可以告訴大家如何理財嗎，且這些置產多數不在台東。

吳秀華也批評陳瑩，這次縣長宣傳旗幟插的每一根電線桿，已遠遠超過陳瑩走過的地方，相反地，陳瑩插旗的每一個地方，都是她親自走過、關心鄉親的地方，「因為我相信，真正了解台東，靠的不是插了多少旗子，而是走了多少地方、聽見多少鄉親的心聲！」。

吳秀華也質疑陳瑩在立法院表現，立法院通過的財劃法、健保費補助、老農津貼、軍公教相關法案以及毒駕加重刑責，陳瑩不是投反對票就是缺席。

陳瑩今天透過競選總部回應吳秀華的質疑。針對吳秀華質疑「陳瑩財產破億」，陳瑩財產申報資料顯示，現金及存款新台幣349萬元、有價證券價值1222萬元、房產3處，但同時也有高達5547萬元的貸款負債。

競選總部進一步說明，吳秀華並未說明「陳瑩財產破億」的計算模式，陳瑩3處房產價值仍須經過鑑價，但陳瑩明確有5000多萬元貸款負債，計算財產時應該將負債一併納入，不能「只算資產、不算負債」。

反觀吳秀華的財產申報，現金及存款高達1億1045萬元、有價證券價值218萬元、房產3處，貸款負債只有245萬元。2人財產比較，吳秀華擔任8年議長存款即「破億元」。

有關競選旗幟部分，陳瑩競選總部強調，所有旗幟及布條均依照相關規定設置，若有民眾反映受到影響，競選總部都會立即處理並移除。但陳瑩有很多旗幟，是許多熱心支持者及鄉親主動前往競選總部索取旗幟、布條，希望懸掛在自家門口或巷口，表達支持。

另外吳秀華質疑陳瑩對於「財政收支劃分法」、「健保費補助」、「老農津貼」、「軍公教相關法案」及「毒駕加重刑責」等議案的態度。

陳瑩逐一回應，財劃法修正造成台東地方自籌比例增加，正是2024年國民黨主導強行通過修法所致；在健保費補助方面，陳瑩支持全面補助經濟弱勢長者的健保費，更應進一步加強對弱勢長者的照顧；至於老農津貼，當然支持提高津貼、改善農民生活，但也必須兼顧財政永續，避免舉債增加下一代負擔。

毒駕加重刑責方面，陳瑩支持嚴懲毒駕、遏止犯罪，但修法也應考量實際執行成效，確保真正降低毒駕發生率；而在軍公教相關法案方面，陳瑩強調，肯定軍公教人員對國家的付出，政府自2016年以來已4度調薪，調幅合計14%，明年也將再調薪4%，持續改善軍公教待遇。

陳瑩也希望她在結論時對吳秀華提出包括農路拓寬涉圖利等案的質疑，吳秀華也能對外說明，吳秀華不應該繼續「問A答B」、「只問不答」逃避問題。