選戰進入最後倒數，藍綠陣營競爭激烈，雙方除比拚組織動員、催票能力，如何在最後關頭避免失誤，尤其突發爭議、攻防議題及未經查證的訊息，都可能牽動選情。綠營地方人士分析，最後階段不只是比誰攻得猛，更重要的是誰犯的錯最少；蘇巧慧團隊選擇維持既定步調，不隨對手陷入口水戰，目的就是避免節外生枝，讓選戰主軸不被帶偏。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，「戒慎恐懼」是他們重要策略，除了蘇巧慧行程持續密集車掃、拜票，黨內大咖持續到新北助選。

選戰末期愈來愈激烈，外縣市因素也可能影響雙北。高碩呈認為，每次選戰到最後幾天，都會發生各種意料之外的狀況，目的就是打對手措手不及，讓對方來不及反應。

蘇巧慧近期面對藍營接連提出議題，都沒有選擇強力反擊。高碩呈表示，蘇巧慧從選戰一開始就定調採取正面選戰路線，並非刻意冷處理，而是沒有必要跟著對手陷入口水戰，台灣民眾並不喜歡看政治人物整天吵來吵去，選民未必清楚政治攻防背後的原因，反而可能只覺得厭煩，「過去沒有攻擊對手，現在更沒有理由突然轉向」。

綠營對選戰後期可能操作早有警覺，前總統蔡英文到副總統蕭美琴近期到雙北輔選時，多次公開提醒支持者，選情越接近最後關頭越不能大意，蕭美琴日前到蘆洲替蘇巧慧站台時，也提醒支持者面對未經查證的抹黑資訊，應保持理性判斷，透過專業資訊再次求證，不要看到網路流傳就輕易相信。

綠營地方人士認為，雙北是這次民進黨力拚突破的關鍵戰區，雙北選情彼此牽動，任何一個地方的突發事件，都可能透過媒體及網路迅速擴散，影響其他選區的選戰氣氛，最後階段除要持續拉抬聲勢，也必須防止突發爭議造成支持者動搖，甚至讓原本有利的選情出現變數。

該人士說，藍營希望透過爭議議題製造攻防，迫使蘇巧慧回應延長議題熱度，但蘇巧慧不跟著激烈交鋒，對方的攻勢就難掀波瀾，尤其指控若缺乏直接性證據，難擴大效應，反讓外界感受到藍營的張牙舞爪。

該人士說，與其為了回擊而陷入對方設定的戰場，不如把時間留給既定行程及政策訴求，讓對手難以透過爭議牽動自己的選戰節奏。