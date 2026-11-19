新北市長侯友宜與新店在地立委羅明才，今天上午一同陪同國民黨新北市議員候選人陳儀君，前往新店建國與仁愛市場掃街拜票，向攤商與買菜民眾懇託支持。陳儀君指出，今年新店大文山選情相當緊繃，不僅國民黨高額提名，民眾黨也加入爭取議員席次，使她面臨嚴重的分票壓力；在選戰倒數第9天的關鍵時刻，整體選情讓她陷入苦戰，格外需要鄉親力挺。

談及與陳儀君的合作情誼，侯友宜表示，在自己於新北市服務的這十多年來，最欣賞陳儀君理性問政的態度，以及她為民服務的熱忱，這與自己「侯侯做代誌」的理念高度一致。侯友宜強調，正因為有陳儀君在議會的堅定支持，市府在新店大文山的各項建設才能順利推動，相信這些進步與改變，大文山區的鄉親都能切身感受得到。

羅明才也力挺表示，地方服務交給陳儀君最讓他放心，兩人四屆以來合作默契十足。他說明，若市民陳情案件涉及中央層級，陳儀君的服務團隊便會轉介至他的辦公室協助處理，市民朋友的大小事就是陳儀君與羅明才的事，透過分工合作讓地方服務一條鞭落實，絕不會互踢皮球。

最後，侯友宜呼籲大文山區鄉親，11月28日請與在地立委羅明才一同支持最認真、最用心的6號陳儀君，讓這席關注婦幼與教育的優質議員繼續留在議會為大家服務；同時，侯友宜也懇請鄉親支持3號李四川，讓李四川接棒新北市長，帶領新北市建設大步向前進。