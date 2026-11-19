民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天在首場電視政見發表會提具「四問」，質疑對手國民黨候選人鍾東錦頭份市競選總部，設在原高中預定用地「整開五」合法性，鍾東錦回應建物有建照、使用執照，市地重劃開發期限到今年12月31日，直球對決「一切合法」。

縣長候選人公辦電視政見今天第一場，陳品安在第一輪結束前，「四問鍾東錦」，她的第一問是鍾東錦的地方秘書涉及竹南鎮長選舉的禮盒賄選案，遭檢方起訴並羈押禁見至今，第二問鍾東錦過去兩次財產申報遭監察院認定故意申報不實並裁處罰鍰，一次可說是疏忽，但兩次就說不過去了。

陳品安第三問頭份市原有「文高二」高中預定用地解編，變更住宅、公園及道路用地，市地重劃推動「整開五」開發，鍾東錦卻設置競總，土地使用是否合法合規？第四問縣府多件道路改善工程的標案，都是6家公司輪流得標，相關採購疑點應說明白、講清楚。

鍾東錦第二輪發表政見及受訪時回應，表示「整開五」土地上競總有建照、使照，且市地重劃工程拆除期限到年底，一切都合法，且選後就會很快拆為平地，至於地方秘書當天臨時去幫忙，不關地方秘書的事，竹南鎮9萬多人口，怎麼可能大剌剌送禮盒賄選，因涉及冤案遭到羈押，他要向秘書的家人抱歉，至於財產申報是於他議員任內，因為娘家有比較多的收入，其中一次別人借錢他忘記申報，他把票子擺進去，結果監察院查到我漏報，絕對不是故意，所以就是失誤。

苗栗縣政府交通及工務處則回應陳品安第四問，強調公開透明依法辦理開口契約執行方式，指出道路養護開口契約採「總價決標、單價訂約」方式辦理，投標廠商資格依營造業法相關規定，及營造業承攬工程造價限額規定訂定，廠商是否參與投標及是否得標，主要取決於其人力配置、設備能量、區域經營布局、履約成本，及市場競爭情形，屬市場機制下商業行為，機關並未指定或限制特定廠商參與投標。