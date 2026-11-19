選戰最後倒數，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩推出最新選戰影片，集結台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文及台中市長盧秀燕等藍營重量級人物接力推薦徐欣瑩，從科技治理、地方建設到藍軍團結，展現選前催票氣勢，力拚將勝選。

影片由徐欣瑩率先登場，喊出「讓我們一起打造新竹縣未來十年、二十年的黃金時代」，隨後蔣萬安接棒，稱徐欣瑩是他的好朋友、好夥伴，呼籲選民把新竹縣交給值得信賴的人，更高喊「新竹縣要贏，就選徐欣瑩」。

鄭麗文則強調，藍軍必須團結一致，唯一支持、唯一推薦徐欣瑩；國民黨榮譽主席吳伯雄也向支持者喊話，希望每個人都成為徐欣瑩的分身，協助爭取選票。韓國瑜表示，他對徐欣瑩充滿信心，相信她能帶領新竹縣繼續發光發熱，現場更響起「國民黨，勝利、勝利、勝利」的口號。

科技治理也是影片一大主軸。盧秀燕表示，新竹縣就要由科技人、懂科技的人來當縣長；張善政則提及為新竹縣爭取超過150億元預算，強調「桃竹攜手，科技共榮」。立委王鴻薇支持新竹縣持續朝AI城市發展，葛如鈞則以手機串聯縣府服務為例，描繪未來智慧治理願景。

地方人士也紛紛現身力挺。新竹縣議長張鎮榮以台語稱徐欣瑩是「新豐的查某囝」，呼籲鄉親支持；前新竹縣長范振宗則強調，新豐鄉難得出現博士候選人，呼籲大家團結一致、票投2號。立委林思銘也加入催票行列，展現地方藍營團結氣勢。

此外，立委羅智強、徐巧芯、李彥秀、牛煦庭、洪孟楷、廖先翔及葉元之等人接力推薦，分別從政治理念、務實問政、產業發展及服務選民等面向，肯定徐欣瑩的能力，呼籲選民支持。

影片最後由現任新竹縣長楊文科壓軸，盛讚徐欣瑩具有理工博士背景、專業知識，以及開闊的思想、規畫與執行能力，直言「這個就是我們新竹縣的希望，這個就是我們要的縣長」，以現任縣長身分強力背書，為藍營選前團結催票再添氣勢。

徐欣瑩推出選前催票影片，集結19名藍營大咖接力力挺。圖／取自徐欣瑩臉書

徐欣瑩推出選前催票影片，集結19名藍營大咖接力力挺。圖／取自徐欣瑩臉書