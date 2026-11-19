高雄市長選舉藍綠候選人本周六及下周選前之夜將辦大造勢，基層義消群組對話外流，不滿下周選前之夜又要被動員參加賴瑞隆造勢，還要求每個分隊分配名額。國民黨對手柯志恩認為，義消的工作應該是協助第一線打火工作，而非造勢，議員邱于軒向賴喊話「適可而止」、「義消是用來救災救護的」。

賴瑞隆說，他有很多義消好朋友，任何活動都會邀請他們參加，選舉過程歡迎所有朋友站出來支持他。

國民黨議員邱于軒接獲義消陳情指稱，民進黨市長候選人賴瑞隆下周將辦選前之夜，義消總隊直接要求各分隊要有固定的出席人數參加造勢，此舉引發眾怒，不只一個分隊向她抱怨此事。

邱于軒說，賴瑞隆多次活動都有動員義消，選前之夜規畫一萬五千人位置，場面夠大還要動員義消充數；選舉動員本是常態，但一再將腦筋動到義消頭上已引發基層反彈，「賴瑞隆委員，真的該適可而止了」、「義消是用來救災救護的，不是給賴瑞隆做場面用的！」。

賴瑞隆表示，他過去一直很支持義消，義消也協助高雄非常多事項，他有很多義消好朋友，活動也會邀請義消參加，他們都會基於個人名義參與，選舉過程中，歡迎所有支持朋友站出來支持高雄、讓高雄繼續進步向前。

賴瑞隆呼籲，周六旗山及11月27日選前之夜會有大造勢，歡迎所有關心高雄未來的朋友一起站出來支持他，讓城市更好、高雄更好。

國民黨高雄市長候選人柯志恩表示，賴瑞隆造勢活動確實常動員，對她個人來說，義消兄弟是要協助第一線打火工作的人，她最近剛簽署消防改革承諾書，也認同高雄的排班、薪資等制度應該比照雙北，無論是正式消防員或義消，都是在第一線協助救火工作的人，應該以保障他們的權益為主，這點比較需要重視。