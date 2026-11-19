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賴總統20天4度到雲林助選 親揭普發1萬原因：給全民分紅是理所當然
總統賴清德今天再度抵雲林為雲林縣長候選人劉建國助選，下午一連跑了4鄉鎮4宮廟參拜，向選民拉票，賴總統除說明為何不隨在野黨選舉一到，喊出普發2萬元及老農年金提高至1.5萬元的原因，強調若在野黨有心照顧農民，就先通過不舉債的政府版本，他並指，之所以多次到雲林，是要大家守護好雲林這個民聖地，不可淪為只讓同一家的人掌政。
賴清德今天下午在劉建國及地方各級候選人陪同下，一口氣跑了崙背鄉大有村永安宮、二崙鄉田尾賜福宮、莿桐鄉天瑤宮、大埤鄉三仙亭等廟參拜，受到眾多支持者歡迎。
賴總統除逐一推薦各候選人，針對最近眾所關切的AI科技紅利普發一萬元及老農年金提高等議題，也一一向選民詳細說明，因此致詞時間長達逾半小時，他指出，近年國內因科技業發達帶來稅收增加，經政單位精算國家預算後有盈餘，才決定普發一萬元，國家稅收有剩給全民分紅是理所當然，但在野黨主張普發兩萬，這既未顧及財政，甚要舉債來發，所以這是選舉口號。
賴總統指出，有關政策施行與決策是執政者的權責，立院則是監督單位，不能越俎代庖，況且是要有賺錢才發紅利，豈可為了選舉借錢來發的道理。普發紅利和老農年金各發一萬元的案子老早就送到立院，但迄今未審，在野黨若真要顧人民或農民，就應趕快通過讓政院早日執行。
至於從11月以來，賴總統已四度來雲林助選，賴總統也以雲林民主先驅李萬居、蘇東啟挺身反對蔣介石連任為例，說明他之所以頻頻來幫劉建國助選原因，希望大家要好好守護雲林這塊民主聖地，不可淪為同一家的人輪流掌政，有損得來不易的民主。縣政府的施政和大家息息相關，劉建國在立委任內的表現可圈可點，大家一定要用選票選出對的人。
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