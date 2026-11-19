國民黨台北市長候選人蔣萬安與國民黨新北市長候選人李四川今天下午在中和區福和宮前合體，與國民黨市議員候選人陳錦錠、邱烽堯、金瑞龍、游輝宂及民眾黨市議員候選人陳怡君共同參與車隊掃街拜票。出發前兩人接受媒體聯訪，針對雙北市政合作、敬老卡更名議題及選戰最後階段衝刺等面向提出說明。

談及雙北連線與選戰布局，蔣萬安表示，李四川一直是自己最堅實的戰友，對雙北市政非常熟悉，未來兩人一定會攜手努力。他指出，台北與新北本就是共同生活圈，包括交通、居住、教育等各項政策都需要一起共同討論，兩人將攜手造福雙北所有市民朋友。

蔣萬安進一步表示，4年來他都用實際行動讓市民值得信賴。對於外界質疑其「安心遊行」與「光榮台北」的說法，蔣萬安反問，任何一個市長候選人如果資料都不查證、用猜的，過去跟現在立場變來變去，現在連向民進黨說不的勇氣都沒有，怎麼讓人安心。

在談及長者福利與敬老卡改名議題時，媒體詢問若蘇巧慧主張上任後將敬老卡改稱「至尊卡」以示尊重，蔣萬安回應，真正對長輩的尊敬，應該是把健保會能夠讓長輩由中央來支出。他指出，相關法案中央已經三讀通過並經過總統公布，但行政院本身不副署、也沒有投同意票，不知道對長輩的尊敬在哪裡。

針對選戰最後階段的團結與選情，蔣萬安表示，現在進入最後階段，大家必須團結，這是團結的時刻，他會持續來爭取市民認同，用扎實4年的政績向大家說明報告。他也強調，選舉還是必須回歸理性，尤其在最後階段，雖然支持者都很熱情，但仍希望能讓選舉平順進行，大家理性溝通。

至於近期社會與網路上出現的相關言論與節目討論，包括外界對司法與政治評論、文章用詞及政治人物造型等不同解讀，蔣萬安多次表示尊重各界解讀。他指出，司法還是必須公平公正、不分顏色，絕對不能成為政治追殺的工具，也希望柯文哲能夠獲得公平的司法對待。