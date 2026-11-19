國民黨新北市長候選人李四川今天下午與台北市長蔣萬安，在中和區福和宮前與多位市議員候選人共同參與車隊掃街拜票。出發前兩人接受媒體聯訪，李四川針對雙北合作、司法公正、敬老卡更名爭議及選戰策略等議題提出看法。

李四川在談及雙北連線與選戰布局時，他表示，自己與蔣萬安市長就是「做事的連線」，雙北一定會好好為雙北市民共同謀福利與服務。他指出，無論是讓交通從一日生活圈變成30分鐘生活圈，或是推動教育與文化發展，雙北都會共同努力，讓這條做事的連線打贏選戰。

針對媒體詢及民進黨新北市長候選人蘇巧慧與前總統蔡英文合體、似有意搶攻藍營選區，李四川重申，他與蔣萬安就是做事的連線，雙北會一起為市民謀福利、努力推動交通與教育文化建設。他強調，只要讓做事的連線發揮效益，一定能打贏這場選戰。

針對司法公正與相關爭議，李四川表示，司法不能有雙標。他舉例指出，蘇巧慧委員的妹妹拿到4000多萬元補助款卻沒事，若對照柯文哲的狀況，他認為司法已經辦到不知道該辦到哪裡，強調司法一定要獨立，才能讓民眾相信。

至於敬老卡更名議題，面對媒體詢問若蘇巧慧主張上任後將敬老卡改稱「至尊卡」以示尊重的看法，李四川認為，真正對長輩的尊敬，應該是讓健保會由中央來支出長輩相關費用。他指出，相關法案中央已經三讀通過並經總統公布，但行政院不副署、也沒有投同意票，不知道對長輩的尊敬究竟在哪裡。