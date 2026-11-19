民眾黨前主席柯文哲今天到台南市新營區為黨提名議員候選人陳詩薇站台、掃街。並與國民黨台南市長候選人謝龍介一同推薦陳詩𧃸，藍白合「一起翻轉大台南」。

「給謝龍介二號市長一個機會、也請西港、北門溪北鄉親給一號陳詩薇一個機會」。柯文哲與陳詩薇掃街時一再拜託藍白支持者，28日一定要出來投票。

陳詩薇表示，擔心藍白選民不出來投票，投票率低。她呼籲中間選民、年輕選票一定要出來投票，翻轉大台南。

謝龍介則說，也因為捍衛台南鄉親用水，不斷的到新營來幫陳詩薇。他說，新營地區本來國民黨有兩席，張世賢議員往生後「我們就全部禮讓給陳詩薇。」

謝龍介表示，國民黨提名的蔡育輝（現任議員）「也覺得一席禮讓給民眾黨是一很好的政策」。為了兩席都可以上，他才會公開在新營地區呼籲「蔡育輝一票，陳詩薇一票。」他說，這樣這兩席就穩妥可以上，那就多一份力量可以來捍衛台南市民用水的安心。」藍白應該站在一起，針對烏山頭水庫的太陽能光電板清除來貢獻力量。

民眾黨議員候選人陳詩𧃸擔心藍白支持者不投票。記者周宗禎／攝影