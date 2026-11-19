國民黨台中市長候選人江啟臣今天（19日）一早前往沙鹿區中山路土地銀行前路口站崗拜票，台中市議員顏莉敏、立委顏寬恒兄妹助陣，向通勤民眾揮手問早。清晨街頭除了有熱情阿嬤送上包子，還有拖著行李箱的年輕人停下腳步合照，讓選戰拜票多了幾分人情味。

清晨的沙鹿街頭車流不斷，江啟臣與顏家兄妹站在路口，向往來的汽機車駕駛及行人揮手致意。江啟臣比出代表候選人號次的「3號」手勢，顏莉敏則比出愛心，兩人笑容滿面向趕著上班、上課的民眾問早，不少支持者也趁著等紅燈的空檔，停下來握手打氣。

現場最暖心的插曲，地方阿嬤特地送來熱騰騰的包子，為一早就在街頭拜票的江啟臣及團隊加油。包子不只暖胃，也有「包中」的好彩頭，讓現場人員笑開懷。

有青年拖著行李箱經過，看到江啟臣一行人，竟停下腳步上前打招呼，還拿起手機合影留念。行李箱還沒放下，就先完成一張選舉合照，讓緊湊的拜票行程多了些溫暖。