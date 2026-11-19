嘉義市藍白共推市長候選人張啓楷遭爆路邊小解事件，引發輿論議論，意外讓公廁設施、城市如廁環境及公廁便利性成議題，張啓楷將事件轉化公共政策反思，點出城市公廁不足、指引不清等問題，提出改善方向也處理危機；恰逢今天「世界廁所日」，公廁議題受關注。

張啓楷表示，當選市長，將針對高齡友善廁所及如廁臨停空間等需求規劃，讓公廁設施符合不同年齡層及使用者需求。市議員也關注親子廁所不足、廁所清潔維護等問題，要求改善。

前政務委員張景森臉書發文，直言「公廁小事，是政府的大事」，認為公廁不只是環境清潔問題，更涉及公共衛生、都市環境、老人及身心障礙者的生活便利，以及每個人最基本尊嚴。他指出，政府投入數百億、甚至數千億元興建捷運、公園及各種大型公共建設，卻可能連市民在急需時找到一間乾淨、安全、方便使用的廁所都做不到，值得反思。

張景森認為，城市文明程度不應只看摩天大樓或大型建設，更應從最貼近民生公共設施檢視，並提出嘉市應思考推動具有城市特色的「公廁革命」，把民眾切身如廁困境轉化為市政改革契機。

台灣前進陣線嘉市議員候選人林詩涵及陳玥玪，整理嘉市297個公廁地點，推出公廁地圖，將政府列管公廁及便利商店、加油站等可供民眾使用據點納入，讓市民透過手機查詢，依照不同設施需求尋找合適的廁所，降低臨時找不到廁所的困擾。

林詩涵指出，如廁是基本人權，公廁更是不可忽視民生基礎設施，政府不能只重視大型建設，卻忽略市民每天都會遇到生理需求。公廁地圖除提供位置資訊，也希望讓不同需求的民眾能更快速找到適合的設施。

環境部統計示，嘉市今年度列管公廁730座，親子廁所17間； 環保局表示，公廁是民眾生活不可或缺公共設施，透過公廁巡檢、性別友善空間輔導、智慧檢測及如廁文化倡議等措施，提升公廁環境品質，加強清潔維護及考核，朝「不髒、不濕、不臭」優質公廁環境努力。環境部推出公廁查詢服務，民眾加入環境部LINE官方帳號，點選便民服務中的公廁搜尋功能，可快速定位附近公廁，讓如廁需求不再成為城市生活中的急迫難題。