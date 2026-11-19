無黨籍彰化縣長候選人邱建富今天提出體育政策，主張評估利用彰化高鐵站區周邊土地，規劃棒球場及室內多功能體育園區，並結合OUTLET商場，打造運動、購物、休閒與觀光的複合園區，讓體育設施不僅提供賽事使用，也能帶動人流及地方經濟。

目前擔任彰化縣排球委員會主任委員的邱建富，今天邀集教練、選手及各界體育人士成立體育後援會，提出四大體育政策，盼從基層設施、人才培育、運動觀光及全民運動著手，提升彰化體育發展。

邱建富指出，彰化目前缺乏符合規格的棒球場，應提早進行土地、經費及交通配套評估，並優先評估發展職業籃球、職業排球，透過室內多功能體育場館提供職業賽事及大型活動使用。

他以桃園棒球場結合交通建設與商業設施的模式為例，認為大型體育場館不應只有比賽功能，若能在高鐵特區整合棒球場、室內體育園區及OUTLET商場，可望吸引民眾看球、購物及休閒，進一步創造商機與就業機會。

除了大型體育建設，邱建富也主張爭取中央資源改善老舊運動場館，建立校園、社區到競技運動的人才培育體系，並發展登山、路跑、自行車等運動觀光，爭取全國性及國際賽事在彰化舉辦。

他表示，高鐵特區也可結合先前提出的青年設計創意孵化基地，導入文創、數位科技及新創產業，整合交通、體育與觀光資源，讓高鐵站區成為彰化產業發展的新門戶。