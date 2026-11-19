選戰倒數，國民黨台中市長候選人江啟臣今天行程滿檔，站路口、掃市場，接著又車隊掃街。江啟臣表示，「我現在是一天當五天用」，海龍蛙兵的訓練就是這樣，沒有休息的時間，現在就是把握每一分、每一秒做最後的衝刺，爭取最好的成績。

江啟臣今天早上到沙鹿區與尋求連任的副議長顏莉敏站路口請託，隨後趕往中區第二市場拜票，下午則轉往北屯車掃，有民眾特地送上象徵「包中」的粽子造型提籃，太太劉姿伶也貼心送上暖暖包防護，晚間則在三甲福德廟舉行北屯區聯合問政說明會，一天跨區連跑行程，把握時間衝刺選票。

針對降溫的防護？江啟臣說，今天突然降溫，加了一件外套，長袖也拿出來穿了。不過掃街最重要還是要保護頸部，頸部以上的地方蠻重要的，因為我們常要講話，要防護喉嚨、脖子，接下來如果有再冷一點，再把比較厚重的衣物拿出來穿，但現在他覺得還好，台中的天氣算是蠻舒服的。

媒體詢問選前之夜地點有比較確定？江啟臣說，有比較確定，現在在做最後整理，整理好之後會跟大家報告。最重要是明晚還有一場在山線大造勢，歡迎大家能夠一起來。

媒體追問明天造勢活動好像有擋到附近居民動線，江啟臣表示，基本上所有的造勢活動，都會跟居民溝通，不管哪裡的造勢活動都一樣。

國民黨台中市長候選人江啟臣今天到北屯車隊掃街。記者余采瀅／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣今天到北屯車掃，有民眾特地送上象徵「包中」的粽子造型提籃。記者余采瀅／攝影