新竹市長高虹安昨在公辦電視政見會上稱綠營市長候選人莊競程將晶片講成大陸用語的「芯片」，莊競程今表達嚴正駁斥，呼籲高虹安不要惡意地用發音或咬字做文章。 高虹安則說，歡迎大家直接看政見發表會完整重播，驗證當時是怎麼說的。

莊競程重申，他在政見發表會上講的是「晶片」，過去所學的用法也是「晶片」，喊話高虹安停止造謠，以及停止在網路上發動攻擊。

高虹安表示，莊競程既然主張自己當時說的是「晶片」，歡迎市民朋友直接看政見發表會完整重播，聽聽當時是怎麼說的。「當天台上怎麼講，市民可以自己聽，不願意承認錯誤，卻反過來動輒指控對手造謠，這樣的做法非常不可取。

高虹安指出，邀請大家把候選人的發言從頭到尾看一遍，除了「芯片」兩個字，也請大家看看，高虹安在三十分鐘內，把新竹現在遇到的問題、自己過去或未來怎麼做，向市民交代清楚，無論是政績或是政見願景，都有論述。

高虹安表示，莊競程在30分鐘的發表中全程低頭照稿念，這點讓她相當意外。準備講稿很正常。但要爭取當新竹市長，對自己提出的政見，就應該熟悉到能抬起頭來，清楚向市民說明。交通要從哪個路段先改善？教育資源要優先補到哪裡？承諾的福利需要多少預算？這些都是市民有權知道的答案。完整重播就攤在大家面前，歡迎市民自己比較。

莊競程說，政見發表會的重點是提出政策與願景，讓市民做出選擇。