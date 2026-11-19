選戰倒數9天，南投縣長許淑華今北上力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，兩人合體直播分享選戰經驗。許淑華分析，選舉有冷戰與熱戰之分，並以台北市長蔣萬安從冷處理轉為反守為攻為例，強調候選人必須隨局勢調整策略，面對攻擊更要臨危不亂。徐欣瑩則認同勤跑基層的重要，強調自己持續走遍全縣13鄉鎮市爭取支持。

「神力女超人」許淑華自2002年踏入政壇以來選戰未嘗敗績，這次也在直播中傳授必勝策略。許淑華指出，選舉通常分為冷戰與熱戰，占有優勢的一方往往採取冷處理，避免炒熱選情；落後的一方則可能透過攻擊甚至抹黑，拉高選戰聲量，但選舉情勢並非一成不變，候選人必須隨時掌握社會氛圍，調整攻防節奏。

許淑華以台北市長選戰為例，指出蔣萬安面對民進黨候選人沈伯洋，原先採取冷戰策略，但隨著選情變化，逐漸轉為反守為攻，包括針對光電板等議題主動出擊。她認為，選民未必有時間深入了解每項爭議，更重視候選人面對事件時的態度與應變能力，因此自信、危機處理及臨危不亂，都是關鍵考驗。

她也分享自己24年從政經驗，強調每次選舉都必須「歸零」，因為媒體環境、選民結構與選戰模式不斷改變，唯有勤跑基層的基本功不能荒廢。她認為，都市選民較重視候選人透過媒體展現的表現，傳統鄉鎮則更講究人情與長期服務，必須讓選民感受到候選人的誠意。

徐欣瑩對此深表認同，表示新竹縣除了竹北等都市地區，許多鄉鎮仍以客家聚落及農村為主，鄉親不只希望看到候選人，更期待能親自握手、交流。即使過去必須兼顧立法院工作，她仍利用空檔走遍13鄉鎮市，持續深入地方。

許淑華也肯定徐欣瑩具備豐富的中央與地方歷練，專業學歷及科技背景有助於新竹縣未來發展，更重要的是她具有「正心、正念、正見」，能在面對挑戰時不受外力干擾，為地方做出正確決策。她也以南投黨內初選後相互支持的經驗，強調「團結才是唯一勝選的途徑」。

徐欣瑩則感謝許淑華在自身選戰忙碌之際，仍記得先前邀約，特別撥空前來，讓她相當感動。兩人直播時品嘗新竹東方美人茶、北埔芋頭餅及地瓜餅，還意外發現彼此都是「芋頭控」。許淑華最後送上「神力女超人護腕」，徐欣瑩回贈客家花布絲巾，兩人互祝勝選。

南投縣長許淑華今天與新竹縣長候選人徐欣瑩合體直播，兩人一邊品嘗新竹東方美人茶，一邊交流選戰經驗。記者黃羿馨／攝影

徐欣瑩表示，新竹縣許多鄉鎮以客家聚落及農村為主，鄉親重視面對面互動，因此即使兼顧立法院工作，仍盡可能走遍13鄉鎮市，爭取選民支持。記者黃羿馨／攝影

有「神力女超人」稱號的南投縣長許淑華今天送上象徵勇氣與力量的神力護腕，為新竹縣長候選人徐欣瑩加持，展現勝選信心。記者黃羿馨／攝影

南投縣長許淑華分享24年從政不敗經驗，指出選舉有「冷戰」與「熱戰」之分，並以台北市長蔣萬安反守為攻為例，強調候選人必須隨時調整策略，展現自信與危機處理能力。記者黃羿馨／攝影