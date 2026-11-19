國民黨桃園市楊梅區議員候選人古振豐日前遭爆料曾觸法，引發討論。古振豐今（19日）受訪還原事發經過，他強調，自己過去與未成年合意發生性行為，已然坦承不諱逃避，願意持續負責，對家屬深感歉意。但對於遭指控性侵未成年少女、餵毒至死等案件，是遭抹黑造謠，司法已還他清白，也有無罪判決可茲證明，希望外界能夠回歸理性還原事實。

古振豐表示，當時他剛年滿18歲，並依規定服兵役，在服役前就與該名16歲的女子交往，2人同居並長住在自己家中，當時雙方因交往，而曾「合意」發生性行為，並非如媒體報導有性侵、強迫甚至迷姦。他坦言，當時剛高中畢業，對相關法律並不了解，對於做錯的事情願意坦然承認並道歉。

針對餵毒部分，古振豐回應，當天是自己於服役放假回家時，女友早已在家，但不清楚女友是否施用藥物，直到半夜女友突然出現身體不適等狀況，當下他與母親曾一同協助照顧，並多次詢問她是否需要前往就醫但遭回絕。

直到隔天早上，發現對方情況不佳，他立即協助女友送醫，未料仍不幸離世。事後驗出毒品反應，才得知女友死因與毒品有關，後續官司也歷經多審級審理，最終釐清餵毒、過失致死確定與自己無關，所以才僅有與未成年人合意發生性行為而遭判刑確定。

古振豐說，對於自己曾經做過的事，因年少男女間感情而誤觸法網，相關案件經司法審判並已執行完畢。對於當年行為應負的責任，從未迴避，也不否認行為涉及法律責任及對他人造成傷害。

古振豐指出，此次因為參選所引發的風波，可能讓相關家屬再次受到傷害，對此他再次向家屬表達歉意，也希望外界理解，過去做錯的事情自己不會逃避，未來也會持續反省並以實際行動回饋地方。

古振豐呼籲，選舉應回歸理性，希望各界以事實為依據，不要透過不實訊息影響選情，若後續再有惡意抹黑、造謠等情事，將追究相關法律責任。