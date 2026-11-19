國民黨籍宜蘭縣長候選人吳宗憲競選辦公室今天發布虛擬歌手單曲，質疑民進黨籍宜蘭縣長候選人林國漳出任多項公股事業董監事。林國漳競選辦公室呼籲別再抹黑。

吳宗憲競辦發布新聞稿表示，虛擬AI饒舌歌手詹姆士（James）的第3支單曲「怎麼又是你」，鎖定林國漳過去接連出任多項公股事業董監事，以及與新潮流派系的緊密連結。

吳宗憲競辦指出，林國漳面對外界要求正面說明，只會跳針「符合資格」4個字，無法回答宜蘭鄉親為何合格人選這麼多，卻一路都是林國漳的疑問。

吳宗憲競辦表示，新潮流派系在宜蘭執政期間，留下縣府財政惡化、大筆出售土地的爭議，若林國漳當選，縣府人事是否會讓新潮流系統班師回朝，上演掏空宜蘭的噩夢。

林國漳競辦回應，林國漳昨天在公辦政見說明會已清楚說明，過去競辦也發布新聞稿回應，對於抹黑看板，已委由律師提告，再度呼籲吳宗憲，請維持君子之爭的乾淨選風，別再抹黑。

林國漳競辦表示，林國漳上午展開陸戰「鐵人行程」，清晨與民進黨籍宜蘭市長候選人韓瑩、民進黨籍議員候選人游國連、陳漢澤及市民代表，在宜蘭轉運站啟動「路口大蓋漳」向鄉親拜票，呼籲外地遊子28日返鄉，為宜蘭未來投下關鍵一票。

林國漳接續前往礁溪、頭城舉行「蓋漳大車掃」，晚間則規劃赴羅東徒步掃街，一步一腳印邁向最終勝利。