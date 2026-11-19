國民黨立委傅崐萁辦公室執行長李秀姬涉分享AI變造民進黨台北市長候選人沈伯洋選舉公報，今被通知到案說明。國民黨立委翁曉玲聲援，表示又是一件血淋淋的司法追殺個案，民進黨用大砲轟小鳥，目的是殺雞儆猴，產生寒蟬效應，恐嚇異議人士，逼大家噤聲。

李秀姬疑因分享經變造的沈伯洋選舉公報，被認有意圖使人不當選嫌疑，遭調查局新北市調查處立案偵辦並於今日約詢，移送台北地檢署複訊。

翁曉玲說，不過就是在社群媒體上分享了一張他人製作與沈伯洋選舉公報有關的AI圖片，當事人在發現該圖片內容有誤後，迅速刪除貼文，這樣一件單純誤植的小錯誤，司法檢調可是偵辦神速，小題大作，當事人17日貼文，18日就收到法務部新北市調處的通知書今日上午約談，下午已移送北檢複訊，估計北檢不訊問個5、6個小時，不折磨當事人，是不會放她離開的。當然北檢有可能會聲請羈押。

翁曉玲表示，檢調對此案的處理方式，要說不是政治辦案，鬼才相信。倘若今天分享訊息的這位女士，不是傅崐萁國會辦公室執行長李秀姬，倘若這張內容有誤的圖卡不是與沈伯洋有關，台北市檢調會這麼積極辦案嗎？

翁曉玲表示，至今有多起誹謗造謠藍營縣市長候選人的檢舉案件，北市檢調單位有一視同仁地火速偵辦，有去約詢造謠誹謗台北市長蔣萬安的台北市議員許淑華、作家廖玉蕙等人了嗎？她提到，10月22日才發生美麗島電子報董事長吳子嘉遭新竹地檢署搜索其住處及辦公室並以嫌疑人身分約談後無保請回之事，只因吳強力批評新竹縣長候選人鄭朝方。此案引起輿論譁然，她第一時間即撰文批評這是政治辦案、司法追殺。

翁曉玲說，看到今天李秀姬的遭遇，又是一件血淋淋的司法追殺個案。民進黨用大砲轟小鳥，真正的目的是殺雞儆猴，產生寒蟬效應，威脅恐嚇在野黨人士和其他異議人士，逼大家噤聲、逼大家順從。民進黨別忘了反作用力理論，給人民的壓迫愈大，人民的反抗力道就會愈大。

翁曉玲強調，去年大罷免，人民已經展現過一次反抗力量。11月28日地方選舉，所有選民一定要團結，用選票再給賴卓政權重重棒喝，讓他們再次看見人民的反抗力量，對他們的不滿與憤怒。