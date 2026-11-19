國民黨新北市黨部為爭取議員席次極大化，宣布在板橋、新莊、土樹三鶯及三蘆4個選區啟動聯合配票，引發選戰攻防。新北綠營目前有新莊選區數月前即啟動配票與聯合競選。民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，配票須建立在高度共識之上，若只有形式上宣示，地方組織沒有實際分配及動員，效果有限，民進黨其他選區未採取強制配票，但隊長市長候選人蘇巧慧從提名、宣傳到造勢活動，都以公平方式協助議員候選人，落實聯合競選精神。

高碩呈指出，配票是需要高度共識的結果，尤其多席次選區中，每位候選人都有自己的支持者及地方組織，要候選人要求支持者不要投給自己、改支持其他人，確實有困難，候選人也難確認支持者是否真的按照指示配票，萬一票源流失，反而可能影響自身選情。

他說，新莊選區能夠執行，主要是在初選結束後，由在地立委吳秉叡扮演重要協調角色，協助處理候選人間的磨合與競爭，讓整體團隊朝席次極大化的方向努力。若選前最後階段才宣布聯合配票，時間上相對有限

尤其部分候選人即使沒有競選連任，原有票源也未必能夠精準掌握，若連支持者從何而來都不清楚，更難要求選票平均分配。

他認為，聯合競選的重點應該是避免黨內互打及過度競爭，讓候選人能夠和平競爭、爭取全數當選，蘇巧慧在處理議員候選人相關事務時，一直維持公平原則，從製作宣傳圖卡、公開活動到造勢場合，都盡可能讓各區議員候選人共同參與，車掃行程也安排候選人輪流上台，讓母雞帶小雞的效果最大化。

另外民進黨在提名階段就採取穩健提名、沒有超額提名，蘇巧慧本身的市長選情及聲勢，也是帶動議員選舉的重要因素。當母雞的選票衝高，小雞就有機會受到拉抬，整體團隊的選舉效益也會跟著放大。

他說，民進黨雖然沒在每個選區都高喊聯合配票，但透過公平協調、共同宣傳及聯合掃街，已經呈現聯合競選的實質效果，目標就是讓大家在和平競爭下，盡可能全數當選。