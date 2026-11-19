聽新聞
0:00 / 0:00
辦公室執行長遭約談移送 傅崐萁：說謊造假的許淑華有移送嗎？
國民黨立委傅崐萁辦公室執行長李秀姬在臉書分享一張疑似AI變造的民進黨台北市長候選人沈伯洋選舉公報，疑違反選罷法。遭調查局新北市調查處通知李秀姬到案說明，下午移送北檢複訊。
國民黨團總召傅崐萁下午參加朝野協商前受訪，批司法傾斜已經讓人民無法相信，有黨證的民進黨台北市議員許淑華，怎麼樣的去攻擊捏造蔣萬安市長，這明顯的涉及意圖使人不當選，到目前為止都還沒有遭受相關單位的約詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。