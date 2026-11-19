選戰距投票日只剩下9天，下周即將進入黃金周，因雙北市選情連動，藍營指出，蔣萬安和新北市長候選人李四川除了今天的聯合記者會和造勢，選前還會再同框；另外，蔣萬安陸戰、空戰齊發，明將與太太石舫亘合體，發送目前正搶手的「光榮台北」系列明信片。

2026-11-19 14:43