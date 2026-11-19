賴清德總統今天下午前往雲林縣崙背鄉大有永安宮參香，重砲抨擊地方政治的家族世襲現象，直指雲林縣的縣長大位兄妹輪流做完後竟還想傳給下一代，根本是把縣長位置當成自家家族產業在世襲。賴清德總統呼籲雲林鄉親共同思考地方治理的本質，在選舉中站出來主持公道。

賴清德總統強調雲林是台灣民主的聖地，而縣政府最重要的職責是服務鄉親、推動建設。隨即話鋒一轉，直接點出地方政壇的家族接班問題，質疑「哪有說哥哥做完換妹妹做縣長，妹妹做完還想再交給下一代，也就是哥哥的女兒來做縣長，這樣有道理嗎？」

賴清德總統表示，雖然政黨之間各有競爭，但他不相信國民黨在雲林縣完全沒有其他人才，直言「國民黨人才濟濟」，怎麼會讓一個家族把縣長寶座從哥哥傳給妹妹、再傳給哥哥的女兒，甚至無視其他優秀候選人的努力與表現。賴清德批這種把公職大位在家族內部輪流交棒的做法，完全不合理、也不應該。

賴清德總統特別提到花蓮縣前縣長傅崐萁卸任後交棒給妻子徐榛蔚，當時已引發社會強烈批評，而徐榛蔚任期屆滿後，並未再推派家族成員參選，而是推舉吉安鄉長出來角逐，原因正是「民主不能整碗捧去」，必須留給其他優秀人才機會。

賴清德接著點出彰化縣最大政治家族「謝家」，家族中有女兒擔任立委、兒子擔任議長。謝家長輩認為後輩還要繼續連任議長，因此不敢讓同家族的立委女兒出來參選縣長。賴清德直言，盡管謝家女兒在彰化實力最強，但他們知道「不能整碗捧」，既然安排了家族後輩選議員、爭取議長連任，就不該再讓女兒出來選縣長，這才是「做人的基本道理」。

藉由花蓮與彰化的政治運作對照，賴清德再次將矛頭指回雲林的家族政治現象，強調民主政治不應成為少數家族世襲壟斷的工具。呼籲所有雲林鄉親一定要站出來，為雲林縣主持一個公道，別讓縣長大位淪為家族世襲的囊中物。