國民黨松山信義區選區議員候選人李明璇昨發文指，和同黨議員秦慧珠助理提醒，其言行受到地方反彈。今兩人隔空喊話，爭執端上檯面。李明璇再回應，昨天是在替秦姐打圓場，「或許，是晚輩冒昧多嘴了。」更強調可以坦然地向上帝發誓，所說的都是事實，「我們要成為蔣萬安的『助力』不是『阻力』。」

李明璇表示，蔣萬安勝選最重要是「我們要團結」，要成為蔣萬安市長的「助力」，而不是「阻力」。「秦姐，我真的很敬重您是黨內的資深前輩。相信您一定感受得到我對您的尊敬。」可是，當我們大家都在努力團結、拚盡全力爭取勝選的時候，秦姐最近的一些發言，確實讓許多支持者與並肩作戰的夥伴感到難過。

她說，自己及議長戴錫欽陪同蔣萬安市長掃街，身為選區議員及候選人，本來就應該做的事，「我們是在幫市長，不是在蹭。」昨天的發文，抱歉直言，明眼人應該看得出來，「其實在替秦姐打圓場。」否則不會公開肯定多年來的付出，更不會真心祝福「破圈」成功、一起為國民黨多拿一席。

她說，尊重秦姐的選戰方式，「但我也必須誠實地說，我們在基層聽見的反彈聲音，真的非常強烈。」正因為我們在乎國民黨支持者的感受，才會希望透過您身邊的人，把這些真實的聲音傳達給您，「或許，是晚輩冒昧多嘴了。」

李明璇強調，「我敬畏神，也珍惜自己的名聲。我可以坦然地向上帝發誓，我所說的都是事實。」現在選戰十分激烈，真的需要慎選節目、謹言慎行，有掌聲的地方不一定真心，而一直站在自己身旁、一起承擔風雨的夥伴，才是鐵打的友誼。

她說，每個人的生命都很短，但政治生命、風骨及名聲，是可以很遠很長的。事情到這裡就好。祝福秦姐連任。還有太多支持者，正期待團結一致，打贏這場選戰。「繼續快樂地幫蔣市長拉票，開開心心、光榮的去投票！最後會是蔣贏了，羊逃了！」