國民黨立院黨團總召傅崐萁國會辦公室執行長李秀姬，涉嫌在臉書分享疑似經AI變造的民進黨台北市長候選人沈伯洋選舉公報政見圖，台北地檢署依違反選罷法火速展開調查。傅崐萁稍早受訪表示，毋枉毋縱，但反觀民進黨台北市議員許淑華捏造台北市長蔣萬安相關事件，至今未受到約束。

李秀姬17日在個人臉書分享一張疑似經AI變造的沈伯洋選舉公報政見圖，因遭網友質疑，李秀姬隨後刪文並發文表示「網友做的AI圖，以後會仔細確認再分享」。台北地檢署依違反選罷法展開調查，今上午李秀姬赴調查局新北市調查處製作筆錄，今下午主動同意至北檢接受檢察官複訊。

傅崐萁表示，台灣是一個民族法治的社會，各種言論都應該與尊重，但不能逾越司法的界限，這件事情毋枉毋縱，確實有違法的地方就依法處理，沒有的話也應該用更明快的方式處理。

傅崐萁並指出，相同地，看看有民進黨黨證的台北市議員許淑華，如何去攻擊、捏造蔣萬安，明顯涉及意圖使人不當選以及加重誹謗；但到目前為止，都還沒有遭受相關單位的約束。

傅崐萁說，司法天平的兩端必須是平衡的，這是皇后的貞操，是國家社會維繫最重要的底線，現在卻看不到社會有任何公平正義可言，尤其司法的傾斜已經讓人民完全沒辦法相信。希望司法回歸司法，該怎麼處理就怎麼處理，但是看看蔣萬安如何被攻擊，到現在為止檢警司法到底在哪裡。