澎湖地方選舉進入最後關鍵，國民黨副主席季麟連，今天赴澎為澎湖縣長候選人陳振中與馬公市長候選人洪棟霖加油打氣，期盼團結勝選，澎湖變藍天。

曾任黃復興黨部主委的國民黨副主席季麟連，今天抵澎，由黃國榮黨部主委鄭宗琳陪同前往陳振中競選總部為陳振中加油打氣，包括無黨團結聯盟主席林炳坤及國民黨澎湖縣黨部主任委員陳雙全都在場。

季麟連隨後也趕往國民黨馬公市長候選人洪棟霖與議員候選人許國政競選總部加油，原本趕赴馬公桶盤拜訪的洪棟霖，也兼程趕回，感謝季麟連副主席前來打氣，並赴澎湖白沙參加陸戰隊退伍人員協會的活動。

陳振中感謝季麟連將軍百忙中專程前來，期盼能凝聚黃國榮黨員的力量贏得勝選。

澎湖縣長選舉進入倒數，藍綠陣營全力搶攻，包括兼任民進黨主席的總統賴清德、副總統蕭美琴、前總統蔡英文、立法院長韓國瑜、國民黨副主席李乾龍、高雄市長陳其邁、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米和藍綠兩黨的婦女、青年黨部都跨海前來力挺造勢，增添選戰氛圍。