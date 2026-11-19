九合一選舉進入最後衝刺階段，民眾黨將於本周六（21日）舉行「民眾相挺、台灣必贏」全國大集結活動，外界關注民眾黨前主席柯文哲、台北市長蔣萬安是否會合體，據知情人士透露，兩人有高機會互動。

據掌握，當天活動，黨主席黃國昌、柯文哲將同台大進場，全國各縣市候選人以接棒形式，傳承象徵民主的「火炬」，爭取每位候選人都有曝光機會。知情人士表示，此次活動在台北市政府前舉行，台北市政府對柯文哲來說有別樣意義，這兩年民眾黨經歷了許多波折，如今所有人能共同集結在北市府前非常不容易，柯文哲、黃國昌的演說將會是亮點。

至於外界關注，柯文哲是否會與蔣萬安同台，該人士指出，蔣萬安將帶領部分國民黨立委出席活動，最後柯文哲會上台，因此兩人有高機會互動。據了解，國民黨立委將會上台發表8分鐘演說，接著換蔣萬安將上台發表8分鐘演說。