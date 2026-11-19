台北市長選舉倒數9天，已到短兵相接的時期，雙方陣營也都繃緊神經，避免團隊或支持者一時衝動影響選情。民進黨北市議員認為，不管是團隊或支持者都知道是挑戰者的身份，需要追趕，所以都會有共識避免過激言和失言發生；加上沈伯洋多次向支持者喊話，若遭對手激怒就輸了，一定會謹言慎行，走正向選風的道路。

民進黨北市議員何孟樺也說，無論是沈伯洋競總或是支持者，都很清楚是挑戰者，要追趕優勢。更不要說選舉到了最後階段，減少扣分才是主軸。而且蔣陣營採用徐巧芯為主帥，負面選戰一定是打好打滿。所以從10月開始，支持者們就一再互相提醒戒慎恐懼，避免過激或失言的情況發生。

何孟樺說，不可諱言，還是會有心人士為了爭搶選票或流量，採取激烈的衝突手段爭取曝光。但小水滴們都很有共識，互相提醒，就是為了避免讓徐巧芯等人找到負面選戰的素材，用抹黑模糊選戰的焦點。

民進黨北市議員陳賢蔚表示，對應到沈伯洋競選的主軸，即為正向、溫暖、勇氣，選舉時談政策政見，一再強調過激的言行不當也不必要。過去沈就曾多次提醒洋流小水滴們，遭對手激怒若真的生氣，就輸了，支持者不必理會甚至爭吵，只需轉傳官網及社群公布的正確資訊。

他說，尤其像是昨天支持者的簽名海報遭人撕毀，沈伯洋第一時間除了安慰支持者外，也希望遇到類似事件要先和團隊來說，從這點來看也是怕支持者遇到事情時不知所措，或者延伸出其他問題。

陳賢蔚說，會呼籲黨公職、支持者、團隊等夥伴們謹言慎行，一起陪著沈伯洋走正向選風的道路。