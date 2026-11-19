國民黨北市議員秦慧珠近期上節目發言，引起熱議，同黨同選區的議員候選人李明璇透露，自己曾向秦慧珠助理提醒，言行受到地方反彈，但收到回覆是叫大家不要管。不料，秦慧珠在社群平台反嗆，問遍所有助理都說沒有這回事，認為是在刻意帶風向使人不當選。

李明璇昨在臉書以「秦姐絕對知道自己在做什麼。因為我勸過…」為題，寫到秦慧珠無心的一句「誰要蹭蔣萬安」，又再度讓支持者傷了心，坦白說面對這些爭議，不知道該怎麼替秦姐解釋。「我不想批評黨內同志，我也不願意因為一時的爭議，就否定一位前輩多年來的付出。」

李明璇說，不少基層對秦姐的言行有很大的反彈，有些聲音甚至相當激烈，「其實我曾經私下向秦姐的助理轉達這些憂慮。」得到的回覆是，秦姐有自己的想法，叫大家不要管。「我聽完之後，選擇尊重。」

她說，公眾人物要注意自己的言行，更要慎選節目。不是有掌聲的地方就是真心的地方，更不要輕易就去給別人當武器使用，真心祝福秦姐，能夠成功「破圈」，如果能因此拉下ㄧ席民進黨，那真是功德一件。

對此，秦慧珠今早在社群平台直言，「李明璇說的完全不是事實，望周知。」她說，李明璇說的這些話，問遍了所有的助理，每個人都說沒有這回事。至於這些話是否在帶風向意圖使人不當選，請李去問問懂法律的人。

她說，這兩周，每天都有至少10家以上的媒體打電話給她、等在她的競選總部要採採訪「我都拒絕。」沈默和忍辱負重，不是讓有心人士，特別是各路候選人拿來消費、造謠、賤踏、汚衊的。「生命很短，我很忙。」借用這句話。「講完了。」