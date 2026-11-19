苗栗縣長選舉候選人今天公辦電視政見會交鋒，民進黨陳品安打福利牌，主張敬老愛心卡提升到1000點，且不限用途等，國民黨鍾東錦推政績牌，表示招商引資5200億元，創造就業機會，苗栗縣平均薪資全國名列前茅，反擊陳品安福利政策，敬老愛心卡一項就要1年花14億元，恐排擠其他縣政。

公辦電視政見會 天首場，陳品安抽籤兩輪首先發言，她指出，苗栗縣敬老愛心卡每月700元，其中，到農會消費每月最高300元，限制單次最高100元，為了花300元跑3次，造成長輩的非常大的負擔，不要再等到明年1月，才讓長輩一次在農會用300元，她主張敬老愛心卡額度提升到1000元，而且不會限制用途，除了農會之外，跟更多的特約廠商簽約方便使用。

敬老禮金部分，她不會取消，她認為縣府財政還是有餘裕，有機會可以再提升到6000元，此外，65歲以上長者免繳健保費，今年6月她提出政見，當時縣府幫80歲以上繳健保費，她在每場的政見發表會，65歲到79歲的鄉親都覺得很不公平，鍾東錦於11月7日拋出中央不做，縣府來做，她也樂見，

陳品安說，她還沒有當縣長，就在做縣長的事，可以精準對接中央資源，包括衛生福利部苗栗醫院急重症大樓工程等挹注苗栗，苗栗縣財政慢慢的好轉，她如果當縣長，可以在3年之內解除財政控管，縣政正常運作，設置未來基金，可以投資，可以賺錢，也可以來照顧我們的下一代。

鍾東錦強調「有多少錢，做多少事」！縣府評估財政，學生營養午餐、敬老禮金，都是跟鄉鎮市公所合作推動，700元敬老愛心卡，農會消費點數3%，回饋社區關據點，長輩共餐吃得更好，但如果提升到每月1000元，12萬張設算，一年14億多元，那是很龐大的數字，建設苗栗不光是社會福利而已，有很多方面必須要把事情做好。

他於4年前選舉的口號「觀光科技新都心」，苗栗縣有充足水電及人才，相對便宜的土地成本，4年來吸引科技業的招商引資累積5200億元，昨天科林研發就舉行竹南技術中心動土典禮，此外，美光、京元電、聯有等都在大興土木，科技廠在竹南或銅鑼科學園區，帶來就業機會，苗栗縣平均薪資在全國名列前茅，產生的稅收，紅利全縣所共享，

鍾東錦表示，上任之初施政滿意度調查勉強及格，逐步提升到約8成，列入標竿組，顯示朝對的方向邁進，感謝前總蔡英文卸任前，補助縣府3億元，縣府自籌5000萬元，蓋了很漂亮出磺坑園區，促參案來了很高級的Villa，中央也給了縣府一筆錢，興建苗62之1線，銜接泰安鄉前山跟後山，橋墩高度是94公尺，縣府決定開發探險旅遊，帶動地方觀光。

此外，苗栗縣10年稅收4112億元，獲配1683億元，比例僅約40.93%，相對嘉義縣147.98%、南投縣142%及屏東縣92.3%，對苗栗不公平，縣府一度因此陷入財政困境，甚至薪水發不出來他覺得苗栗對台灣是貢獻著，而不是把講成苗栗國，帶點負面意味，苗栗縣應該是很光榮的。