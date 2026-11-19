地方選舉將至，台北市長候選人唐新民因選舉公報照片與本人有落差，針對是否比照護照、身分證規範，明定照片拍攝期限。行政院今天說，若中選會有相關調整規畫將予以尊重，內政部表示，後續將與中選會研議修正相關辦法；另針對選舉公報首度新增候選人具結未在大陸設戶籍及無外國國籍，內政部說，目的是供民眾檢視。

行政院發言人李慧芝在行政院會後記者會表示，選舉公報編印是依「選罷法」及相關規定，候選人的號次、相片、姓名、性別、政見與經歷等資訊，皆由中選會彙集編印。相關內容格式、真實性與合法性由中選會把關；若獨立機關中選會有任何調整規畫，行政院予以尊重。

針對是否要求候選人提交如護照規範6個月內拍攝，或比照身分證提供近2年內拍攝的照片？內政部民政司簡任視察蔡明謙說，因涉及執行層面，內政部會與中選會就實務上的可行性進行研議，若能提出較周延的方式，內政部會配合中選會一併提出法案修正。

媒體追問，內政部能否主動提出修法？行政院發言人李慧芝補充說明，此案主要依據公職人員選舉公報編制辦法規定，該辦法的主管機關為中選會，若中選會有需要，內政部可以共同研議。

此外，今年地方選舉公報首度新增候選人具結欄位，要求候選人勾選未在中國大陸設有戶籍、領用護照、不具其他國家國籍等，但各地都有候選人漏勾，光是台北市就有9名候選人沒有兩項都勾選，引發爭議。

蔡明謙表示，相關規定是因民選公職人員對國家負有忠誠義務，是否在大陸地區設有戶籍、領用護照，及有沒有其他國家國籍，都要由候選人具結，並以此刊登選舉公報，目的是供民眾檢視。候選人當選後，國籍法、兩岸人民關係條例有明確規定，將依法辦理。