選戰距投票日只剩下9天，下周即將進入黃金周，因雙北市選情連動，藍營指出，蔣萬安和新北市長候選人李四川除了今天的聯合記者會和造勢，選前還會再同框；另外，蔣萬安陸戰、空戰齊發，明將與太太石舫亘合體，發送目前正搶手的「光榮台北」系列明信片。

蔣萬安推出的「光榮台北」系列明信片選戰催票小物，共計6款主題，昨晚在台北大巨蛋啟動首發，引起轟動，民眾在沒有動員的情況下，大排長龍索取。首發款式是以「台北大巨蛋」為主題。據指出，其他還包含輝達海外總部、生生喝鮮乳、台北捷運以及隱藏版，將陸續解鎖。

藍營指出，除了明天將在士北發送第二款「光榮台北」系列明信片，蔣萬安也將在「安心大遊行」之後與妻子石舫亘合體，發給民眾。至於黃金周的活動，也以車掃造勢為主。

另外，國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽指出，黃金周台北市車隊掃街，現正由競總規畫細節。台北市的部分，將從24日至26日分區車掃路線規畫，將6個選區全部車掃一遍，

藍營人士指出，雙北選情連動，未來蔣萬安和李四川還會再同框合體，另外，還包括議題的機動攻防，例如這次翡翠水庫光電案，牽動台南，替選情加分。