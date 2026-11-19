選前黃金周，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方將於11月20日至22日，一連三天在竹東、芎林及湖口舉辦親子藝文系列活動，結合紙風車「台灣鄉村卡車藝術工程」與大型兒童劇闖關派對。鄭朝方表示，期盼透過優質的藝文展演與親子互動，將藝術美學帶進社區日常，陪伴新竹縣的大小朋友度過充滿歡笑與溫度的週末時光。

兩場「神火百藝」親子藝文演出，特別邀請「即將成真火舞團」結合紙風車卡車藝術工程震撼登場。首場將於11月20日（五）晚間7時在竹東二重公5公園舉行；第二場於11月22日（日）晚間7點在湖口夜市登場。鄭朝方指出，自己從藝術工作者走進公共服務，深知藝文能凝聚家庭與社區情感，希望讓鄉親在熟悉的家鄉就能共享高品質演出。

11月21日（六）下午2時至5時，鄭朝方則將在芎林方口獅公園推出「童趣方程式－朝方叔叔X新方向」親子活動。現場不僅安排精彩兒童劇「宇宙馬戲團」，還有「氣球公主」互動演出，更規劃了沙畫、趣味戰鬥陀螺及神秘闖關遊戲等四大趣味關卡，邀請大小朋友一起前來探索同樂。

鄭朝方強調，隨著新竹縣產業發展，全縣有越來越多的核心家庭與年輕父母移居定居，其中竹東、芎林與湖口正是人口成長與年輕家庭聚集的代表性鄉鎮。面對家庭結構的轉變，未來將串聯13鄉鎮市的圖書館、公園與文化據點，結合藝文展演與親子活動活化公共空間，打造友善育兒與宜居的生活環境，讓產業發展成果轉化為鄉親有感的生活品質。