選戰進入最後倒數，高屏澎3地聯手以家鄉味催票 ，高雄市長候選人賴瑞隆今天偕同屏東縣長周春米、澎湖縣長候選人吳淑瑾，在高雄競選總部舉行「顧好家鄉味」聯合記者會，3人親自體驗辦桌料理，並共同呼籲在外求學、工作的南部遊子，11月28日返鄉投下關鍵一票。

記者會請來高雄內門辦桌第三代總舖師，由周春米準備屏東黑珍珠蓮霧、吳淑瑾調製五味醬汁、賴瑞隆汆燙高雄美濃野蓮，並搭配澎湖土魠魚完成「酥炸五味土魠魚」 。

周春米表示，屏東正處於發展的關鍵時刻，許多建設與計畫已經啟動或正在推進，需要確保不能拖延或延遲，她也在競選舞台上常說「我比4年前還愛當縣長」 她指出賴清德總統重視「均衡台灣」，屏東要把握機會從農漁大縣邁向科技新城，呼籲在北部、中部與外地的屏東孩子，11月28日一趟家香味回來顧好家香味，她也將顧好屏東。

吳淑瑾表示，距離投票日不到9天，今天與春米縣長、瑞隆市長一起完成料理，意義相當不同。她說，目前正值澎湖土魠魚季旺季，高屏澎是一家人，也呼籲澎湖游子返鄉投下關鍵一票，決定澎湖未來、寫下歷史，並支持4號吳淑瑾成為澎湖第一位女縣長 。吳淑瑾也喊話，戶籍在屏東的澎湖鄉親投給周春米、在高雄的投給賴瑞隆、在澎湖的投給她，大家團結一致。

賴瑞隆則表示，高雄與澎湖淵源深厚，高雄與屏東更是同一生活圈。他指出，辦桌精神在於分工合作，這場選舉攸關南台灣未來發展，今天現場除了精彩澎湖味，也端出小卷米粉、飯湯與封肉等家鄉美味，並提到今天適逢BTS到高雄、全城紫色，高雄的榮耀感也是家鄉味的一部分。

賴瑞隆呼籲，無論從美國、歐洲、日本或澳洲回來的朋友，最後9天一定要返鄉投票並幫忙拉票，先吃一頓家鄉味再投下關鍵一票，讓高雄、屏東、澎湖進步。

澎湖縣長候選人吳淑瑾（左2）、高雄市長候選人賴瑞隆（左3）與屏東縣長周春米（左4）一同用家鄉味辦桌催票。記者巫鴻瑋／攝影

澎湖縣長候選人吳淑瑾（左）用澎湖土魠魚與五味醬，為用高雄、屏東及澎湖3地食材合製的「酥炸五味土魠魚」點綴醬料。記者巫鴻瑋／攝影